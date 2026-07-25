כיכר השבת
24 שעות של סיוט

"יש ניסים בעולם": התושייה של הילד הנעדר בן ה-4 שהצילה את חייו

יובל קוגן בן ה-4 סיפר כיצד שרד, לאחר שאותר בריא ושלם לאחר 24 שעות של חיפושים באזור אשקלון | הסיפור המלא על הילד והרגעים המרגשים של המפגש עם המשפחה (בארץ)

10תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

יובל קוגן, ילד בן 4 שנעלם ביום חמישי בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר ביום שישי כשהוא בריא ושלם לאחר חיפושים שנמשכו כמעט 24 שעות רצופות.

מפקד מחוז דרום ב ניצב חיים בובליל סיפר כי בבירור הראשוני שנעשה עם יובל, עלה כי הוא הלך לכיוון שלדבריו חשב שבו נמצא הבית שלו.

"במהלך הלילה הוא נרדם, ובבוקר התעורר", סיפר ניצב בובליל. לדבריו, "מדובר בילד חכם שנשאר במקום מוצל, וזה ככל הנראה מה שהציל אותו. כששמע את הסוסים מתקרבים, יצא לעברם, קרא להם וכך אותר".

המשטרה פרסמה תיעוד נוסף מהרגעים המרגשים אחרי מציאת הילד יובל, שבמהלכם הוא נראה משוחח עם אימו באמצעות שיחת וידאו, לצד השוטרים. "יובלי, יש לך פה ארטיק, אמא מחכה לך", היא הבטיחה לו.

אביו דמיטרי קוגן, שהיה איתו לפני שנאבד, סיפר: "יובל אמר לי שהוא שמע כנראה פצצות תאורה בלילה. הוא סיפר שהתעייף וישן מתחת לעץ, וזהו. הוא בסדר. ידעתי שהוא חזק, לא ידעתי כמה".

האם, דינה, הוסיפה: "החזרתם לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם, אני מעריכה מאוד".

בסרטונים מחוף הים מרגע איתורו של הילד נראה נעם שמחי, שמצא אותו ליד עץ. הוא תיאר: "טעיתי עם הסוס בדרכים להגיע לחוף ניצנים. אני קולט ילד עומד מתחת לעץ, מסתכל עלינו. יש ניסים בעולם. זה ילד שהרים את כל המדינה על הרגליים. כוחנו באחדותנו".

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0 תגובות

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9
משהו כאן עדיין לא הגיוני…
מל
8
ב"ה ב"ה ב"ה שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות
זלמן
7
מדהים הסיפור הזה.. איך תפילת ליל שבת שלי נתעלתה בזכות הבשורה הטובה הזאת
אדיר
6
בואו נאמר "מזמור לתודה" על ניסי ד' במציאתו ועל הנסים שבכל רגע... שנשמע נבשר ונתבשר רק בבשורות טובות ישועות ונחמות שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל!!!!!!!
שלי
5
זה לא ''מה שהציל אותו''. מי שהציל אותו זה אך ורק הקב''ה דרך שליחיו הנאמנים. כל הכבוד לעם ישראל שהצטרפו לחיפושים.
ירושלים
ממש ככה!
בול
4
לא סיפרתם את מה שהכי חשוב: הילד אמר שהקפיד לא להסיר את הכובע ותמיד להיות במקום מוצל כדי להגן על עצמו מהשמש. אחרי העל עלד גוסי, מחונך בן של רופאה.
משהיא
3
שליח חב״ד בא לביתם, לקח את המזוזות לבדיקה והביא מזוזות חדשות איפה שחסר, אמר עם הבנות והחברות שלהן 12 פסוקים וברגעים האלו מצאו אותו, יש סירטון שהתפרסם שהוא מספר
אמת
2
אדם דתי יודע שאסור ללכת לים ט' באב. כניראה יש לו זכות אבות כי בחום הזה ילד בן 4 ללא מים וללא אוכל זה רק ניסים וזכות אבות וזכות עם ישראל.
דוד כהן
1
שכולם ילמדו שזה חמור מאד לטייל בט באב וכתוב בהלכה שאסור
רבק

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