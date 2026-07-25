כיכר השבת
מתיחות בין המגזרים

ילדים תועדו כשהם זורקים אבנים בשבת, ראש העיר תקף: "נישאר חילוניים"

בעקבות תיעוד של זריקות אבנים במהלך השבת בערד, ראש העיר יאיר מעיין יוצא במתקפה נגד הציבור החרדי ודורש להגביר את אכיפת המשטרה: “לא נשלים עם התופעות האלה. ערד הייתה ותישאר חילונית” (בארץ)

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ילדים בערד, אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, יוצא הערב (מוצאי שבת) במתקפה חריפה נגד הציבור החרדי, בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובו נראים ילדים זורקים אבנים במהלך השבת.

בהודעה שפרסם כתב מעיין כי הוא “מסתכל בזעזוע” על התיעוד, והוסיף כי התקבל גם דיווח על יריקה לעבר נערות שהלכו ברחוב במהלך השבוע.

לדבריו, “אנחנו לא נשלים עם תופעות של עבריינים קיצונים בשום אופן. העיר ערד הייתה ותישאר חילונית ולא נאפשר ל לפעול באלימות בשום צורה”.

ראש העיר ציין כי פנה למפקד משטרת ערד בדרישה להגביר את האכיפה ו"לטפל באירועים באופן מיידי", וקרא לתושבים לדווח למשטרה על כל אירוע חריג.

“בכל מקרה שכזה להתקשר מיד למוקד 100, להזמין ניידת משטרה למקום, להגיש תלונה, ולצלם ולתעד את האירוע בצורה הברורה ביותר”, כתב מעיין. “רק דרך מעצר של עבריינים נצליח למגר את העבריינות והאלימות בעיר”.

התיעוד שפורסם עוררו תגובות ברשתות החברתיות, על רקע המתיחות המתמשכת בין הציבור החרדי לבין חלק מתושבי העיר.

חרדיםשבתתיעודערדמתקפה

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4
מסכן להתפלל לרפואתו שיחזור בתשובה
מתחזק
3
לזהות את הילדים, ולשלוח את שירותי הרווחה להורים שלהם - אם זה קורה שוב, לפתוח להם תיק ולהתחיל הליכים בגין הזנחת הילדים. בגיל כזה הם אמורים להיות בלילה בבית, בטח לא על הכביש.
רק לא ג ושס
2
בסרטון שהופץ לא רואים כלום, מלבד ילדים חמודים רצים בחצר. לדברי הילד (מתוך כ 1,000 ילדים במוסד) הוא זרק 'פופסים' לעבר ציפור.. ונעצרה מוכנית שחשבה שזרק עליה משהו
הכתבה מיותרת
1
הסיפור פשוט לא היה
לא דובים ולא יער

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