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סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר

נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)

35תגובות
יובל כוגן (צילום: דוברות המשטרה)

ברוך ה' - סוף טוב לחיפושים המתישים: יובל כוגן, ילד בן 4 שנעלם אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר הבוקר (שישי) כשהוא בריא ושלם. כעת התגלה זהותו של המאתר - נועם שמחי, חסיד ברסלב מאשדוד, שיצא הבוקר עם הסוס שלו לסייע במאמצי החיפוש.

"טעיתי עם הסוס בדרך לחוף, ואני רואה את הילד עומד מתחת לעץ", מסר שמחי בהתרגשות רבה. "הוא הסתכל עלי. תודה לקב״ה, תגידו מזמור לתודה. תודה לה' יתברך".

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

החיפושים אחר יובל החלו אתמול בשעה 13:00, כאשר הילד נעלם באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף בחוף הצפוני של אשקלון. על פי הדיווחים, הילד שהה עם אביו ואחיותיו בטיול משפחתי, כאשר בשלב מסוים התחיל לחקור שיח בדיונות. לאחר 3-4 דקות של חוסר תשומת לב, הילד נעלם כלא היה.

במהלך היממה האחרונה פעלו מאות כוחות חירום והצלה - מתנדבי זק"א, , מד"א, צוללנים וכוחות נוספים - במרוץ נגד הזמן. החיפושים התנהלו במקביל בשלוש זירות: בים, באוויר ועל פני הקרקע, תוך הפעלת רחפנים מתקדמים, רכבי שטח וציוד טכנולוגי ייעודי.

המתנדבים מאושרים בחוף הים
המתנדבים מאושרים בחוף הים| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

תנאי השטח בזירת האירוע היו מורכבים ביותר והקשו על פעולות הסריקה. מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

אריה בלומנפלד, מפקד זק"א 360 צוות אשקלון, מסר: "לאחר יממה של חיפושים של מתנדבי זק"א 360, הילד אותר בריא ושלם. אני רוצה להודות לכלל המתנדבים שפעלו בשטח ולא ויתרו עד למציאתו".

המוצא, עם הילד
המוצא, עם הילד| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

במהלך החיפושים, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם דינה כוגן, אימו של יובל, והביע את דאגתו העמוקה. במהלך השיחה עדכן הנשיא את האם כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ בנושא.

האם, רופאת ילדים במקצועה, חששה במהלך החיפושים כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה בדאגה רבה. "אני רוצה שיהיו עוד כוחות מעבר למשטרה והשב"כ, אני רוצה להקפיץ את כולם. אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות".

כעת, לאחר שהילד אותר בריא ושלם, המשפחה והציבור הרחב נושמים לרווחה. נועם שמחי, המאתר, ממשיך להודות לקב"ה על ההשגחה שהובילה אותו בטעות לנקודה המדויקת בה עמד הילד.

משטרהנעדרחיפושיםאשקלוןהיעדרותיובל כוגן
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0 תגובות

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28
נס מיה יתברך
שלמה
27
דאגתי והתפללתי ואני שמחה שזה נגמר ככה. תודה לך ה'
תודה לך ה'
26
בעז"ה שנזכה שתשעה באב יהי יום חג ושמחה בבניין ביהמ"ק. אבל דבר אחד ברור, עד אז, זה לא יום להסתובב בחוף!!מדינה שלימה קמה על רגליה ביום צום עצוב ומשמעותי, כדי לחפש את הילד. חייבים להפנים לקחים פה.
מאיר
25
חסיד ברסלב הלך לאיבוד. למרות שכולם נראים "אבודים" ומשם צמחה הישועה!!
חחח
24
סיפור חריג נהדר... סיפור של השגחה פרטית
..
23
נראה לי שחטפו אותו ושחררו אותו או שהיה להם כאלה זכויות בשמיים אחרת א"א להסביר את זה
אני
נכון מאד
חלי
גם לי מרגיש ככה. איך שרד בחום הזה בלי מים ואוכל ונראה במצב תקין מאוד? ברוך ה' שנמצא אסל מרגיש כאילו משהוא השאיר אותו שם שימצאו אותו
אני
22
סיפור חריג = נססס ברוך ה'!!
אני
21
מזכיר במעשה מאבידת בת מלך שסיפר רבינו נחמן מברסלב זיע"א שהשני למלכות טעה בדרך עם הסוס ומצא דרך מן הצד ואז מצא את הבת מלך בפעם הראשונה בבית שהיתה עם המלך האכזר. פחד פחדים..... דווקא חסיד ברסלב....
רבינו
20
אם הוא חוסיד, אני לא יודע מה זה לא חוסיד, הוא יכול להיות יהודי ירא שמים וודאי יהודי טוב ושומר תורה ומצוות, אבל עד להיות חוסיד, עדיין רחוק.
א יענע חוסיד
שאלה מחוסר שכל. האם חסידות זה לבוש חסידי?? עובד ה' בדביקות, אהבה ויראת ה', בהתקשרות לצדיקים המופלגים (כמו ר' נחמן והבעש"ט זי"ע) - זה חסידות נקי. קשוט עצמך בדרך הזה, ואז תדבר על אחרים.
שמעון
19
תודה אלוקים!
יהודיה

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