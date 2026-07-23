( צילום: דוברות המשטרה )

פרטים נוספים נחשפים הערב (חמישי) על אודות היעלמותו של יובל כוגן, ילד בן 4 בלבד מאשקלון, אשר נעלם משעות הצהרים המוקדמות באזור חוף חופית בעיר. על פי דיווח בערוץ 14, הדיווח הראשוני למוקד המשטרה התקבל בשעה 13:00 בצהריים מפי אביו של הילד.

על פי גרסת האב כפי שנמסרה לחוקרים, השניים שהו יחד באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף, ובשלב מסוים הילד אבד מעיניו ונעלם כלא היה. נסיבות ההיעלמות, לצד גרסת האב שלפיה הילד נעלם במהלך השהות בדיונות, מהוות כעת את אחד הנושאים המרכזיים שנבדקים על ידי חוקרי המחוז הדרומי.

( צילום: דוברות המשטרה )

תנאי השטח בזירת האירוע מורכבים ביותר ומקשים על פעולות הסריקה: מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. אזורה הגיאוגרפי כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח - שילוב המקשה על כוחות החירום. נתניהו נשאל אם נכדיו מבתו החרדית יודעים מי זה "סבא ביבי"; כך הוא הגיב יאיר טוקר | 22.07.26 במשטרה מדגישים כי בשלב זה אף כיוון חקירתי אינו נשלל, והחקירה המודעינית והמבצעית מתנהלת במקביל למאמצי האיתור הפיזיים בשטח. חוקרי המשטרה בוחנים את כלל כיווני החקירה האפשריים, אוספים ממצאים ומנסים לשחזר בדייקנות את השתלשלות האירועים ברגעים שלפני ההיעלמות.

( צילום: דוברות המשטרה )

מאמצי חיפוש נרחבים בשלוש זירות

מאמצי החיפוש הנרחבים, שנפתחו מיד עם קבלת הדיווח הראשוני, ממשיכים להתנהל בהיקף נרחב תוך שילוב זרועות של המערך האווירי, השיטור הימי, יחידות צוללנים של מתנדבי המשטרה ועשרות מתנדבים הפורסים רשת סריקות מהאוויר, מהים ומהיבשה.

לזירת החיפושים הגועשת הגיע גם ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, שעקב מקרוב אחר הערכות המצב של כוחות החירום והביטחון. מטעם העירייה נמסר כי יחידת החילוץ העירונית "מגן", יחד עם צוותי פיקוח ושיטור עירוני, הוקפצו במלוא קורת הרוח ופועלים בכוחות משולבים עם שוטרי משטרת ישראל לביצוע סריקות מדוקדקות בכל תאו שטח אפשרי במרחב הדיונות והחוף.

המשטרה שבה ומבקשת מכל מי שיש בידו מידע כלשהו, או שנחשף לפרט שעשוי לסייע בפיענוח המקרה ובאיתורו של יובל כוגן, ליצור קשר מיידי עם מוקד 100 או עם תחנת משטרת אשקלון. כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הפעוט ולהחזרתו הביתה בשלום.

( צילום: דוברות המשטרה )

בשעות האחרונות התפרסמו תיעודים מהזירה המראים את היקף המאמצים הנרחבים לאיתור הילד. כוחות גדולים של משטרת ישראל, בסיוע יחידות מיוחדות ומתנדבים רבים, ממשיכים במרוץ מתוח נגד הזמן.