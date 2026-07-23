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פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף

הדיווח הראשוני התקבל בשעה 13:00 מאביו של יובל כוגן בן ה-4 • האב מסר שהילד נעלם באזור הדיונות בין המצוק לחוף | המשטרה בוחנת את כלל כיווני החקירה (בארץ)

31תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

פרטים נוספים נחשפים הערב (חמישי) על אודות היעלמותו של יובל כוגן, ילד בן 4 בלבד מאשקלון, אשר נעלם משעות הצהרים המוקדמות באזור חוף חופית בעיר. על פי דיווח בערוץ 14, הדיווח הראשוני למוקד התקבל בשעה 13:00 בצהריים מפי אביו של הילד.

על פי גרסת האב כפי שנמסרה לחוקרים, השניים שהו יחד באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף, ובשלב מסוים הילד אבד מעיניו ונעלם כלא היה. נסיבות ההיעלמות, לצד גרסת האב שלפיה הילד נעלם במהלך השהות בדיונות, מהוות כעת את אחד הנושאים המרכזיים שנבדקים על ידי חוקרי המחוז הדרומי.

(צילום: דוברות המשטרה)

תנאי השטח בזירת האירוע מורכבים ביותר ומקשים על פעולות הסריקה: מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. אזורה הגיאוגרפי כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח - שילוב המקשה על כוחות החירום.

במשטרה מדגישים כי בשלב זה אף כיוון חקירתי אינו נשלל, והחקירה המודעינית והמבצעית מתנהלת במקביל למאמצי האיתור הפיזיים בשטח. חוקרי המשטרה בוחנים את כלל כיווני החקירה האפשריים, אוספים ממצאים ומנסים לשחזר בדייקנות את השתלשלות האירועים ברגעים שלפני ההיעלמות.

(צילום: דוברות המשטרה)

מאמצי חיפוש נרחבים בשלוש זירות

מאמצי החיפוש הנרחבים, שנפתחו מיד עם קבלת הדיווח הראשוני, ממשיכים להתנהל בהיקף נרחב תוך שילוב זרועות של המערך האווירי, השיטור הימי, יחידות צוללנים של מתנדבי המשטרה ועשרות מתנדבים הפורסים רשת סריקות מהאוויר, מהים ומהיבשה.

לזירת החיפושים הגועשת הגיע גם ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, שעקב מקרוב אחר הערכות המצב של כוחות החירום והביטחון. מטעם העירייה נמסר כי יחידת החילוץ העירונית "מגן", יחד עם צוותי פיקוח ושיטור עירוני, הוקפצו במלוא קורת הרוח ופועלים בכוחות משולבים עם שוטרי משטרת ישראל לביצוע סריקות מדוקדקות בכל תאו שטח אפשרי במרחב הדיונות והחוף.

המשטרה שבה ומבקשת מכל מי שיש בידו מידע כלשהו, או שנחשף לפרט שעשוי לסייע בפיענוח המקרה ובאיתורו של יובל כוגן, ליצור קשר מיידי עם מוקד 100 או עם תחנת משטרת אשקלון. כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הפעוט ולהחזרתו הביתה בשלום.

(צילום: דוברות המשטרה)

בשעות האחרונות התפרסמו תיעודים מהזירה המראים את היקף המאמצים הנרחבים לאיתור הילד. כוחות גדולים של משטרת ישראל, בסיוע יחידות מיוחדות ומתנדבים רבים, ממשיכים במרוץ מתוח נגד הזמן.

משטרהבית שמשנעדרחיפושיםאשקלוןהיעדרות

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0 תגובות

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21
בבקשה לא לשפוט אף אחד.
ירושלים
20
מדוע עוד לא המציאו חיפוש בן אדם לפי חום הגוף ע''י גלאי טרמי רגיש. כבר היום יש מצלמות טרמיות הנותנים תמונה לפי החום שנפלט אפילו מדוממים. בודאי שיש את הידע הזה לחפש אדם חי לפי חום גופו. אפשר להסתייע ברחפן עם הגלאי המדובר. המצאה חשובה שראויה לפיתוח. יכול לזהות לכודים בהריסות ואבודים בסבך צמחיה או יער א
יעקב
זה מורכב וממש לא מדוייק בטווח רחב, לכב''ה למשל יש מצלמות כאלו לאיתור אנשים בשרפות, אבל זה לאיתור נקודתי בחדר שהראות לא אפשרית.
מנחם
19
בעזרת ה' ימצאו אותו בריא ושלם כולם לומר פרק תהילים בבקשה
דודו
18
חייבים למצוא אותו הוא נראה כזה מתוק. בעז"ה נמשיך להתפלל💔
רק רחמי שמים
17
איך השם לתפילה
יוסף
16
נורא
מיכל
15
יובל בן דינה דיאנה
השם שלו לתפילה: יובל בן דינה דיאנה
14
רק לי זה מוזר שמשפחה חרדית יוצאת לטייל בחוף בתשעה באב?
איש יהודי
סופר מוזר. רק שניהם ב ט באב בחוץ בחום הזה? מה עשו שם בכלל? מוזר מאוד.
בט באב בחוף? בחום הזה?
יש בזה משהו מוזר
כיוון חקירה
אוליי הם גרים בקרבת המקום ויצאו קצת מהבית
אילן
זה מזור לכולם אבל כפי הנראה זה תמונה מאבא של שבת בגן - לא מחייב שהוא דתי...
חן
זה לא לטייל,זה עיר ואין בעיה לצעוד ליד הים. בשביל מי שגר שם ,זה הבית, השכונה. זה לא טיול. לא נכנסו לים, הוא נעלם בין הדיונות.
תבין
רק לי מוזר שבן אדם בתשעה באב לא מוצא מקום לדון לכף זכות?
מושיקו
מריח כאן משהו פלילי
יאיר
א. לא נראה שהם משתייכים חברתית למגזר החרדי. ב. זה מוזר לגבי כל משפחה שומרת מצוות, אבל לא נוכל להבין מה הביא אותם לזה עד שנדע את כל הסיפור.
עש
איכס תגובה מגעילה לא כל שחושבים אומרים וחבל שאתה חושב רע ולא דן לכף זכות
אבי
13
סליחה.אבל זה מזעזע לראות .שמישהו סימן ,שהכתבה לא מעניינת אותו.איך יכול להיות דבר כזה???
לאה
12
למה שאב יקח את ילדו הפעוט ביום צום חם ולוהט לדיונות??
אא

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