כיכר השבת
האברך החשוד עוכב לחקירה 

לוחמי משמר הגבול נדהמו: חמור כפות התגלה בתא מטען של רכב פרטי | צפו

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פתחו תא מטען ברכב במעבר המנהרות • בתוכו התגלה חמור כפות ברגליו | הנהג, תושב ביתר עילית, טען שהחיה חולה והוא מעבירה לחווה בנווה יעקב (משטרה)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

אירוע חריג התרחש אמש (שלישי) במעבר המנהרות בירושלים, כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים איתרו חמור כפות בתא המטען של רכב פרטי שהגיע מכיוון גוש עציון.

במהלך פעילות שגרתית של הכוחות במעבר, הגיע רכב פרטי לבדיקה. הלוחמים ביצעו חיפוש ברכב ופתחו את תא המטען, שם התגלה לתדהמתם חמור שהיה כפות ברגליו.

נהג הרכב, תושב ביתר עילית בן 28, נחקר במקום על ידי הכוחות. לדבריו, החמור אינו חש בטוב והוא התכוון להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב לצורך טיפול.

החשוד עוכב להמשך חקירה ב, והחמור הועבר להמשך טיפול של עמותת צער בעלי חיים. הרשויות בוחנות את נסיבות האירוע ובודקות האם נעברו עבירות נוספות.

במשטרת ישראל הבהירו כי לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת החוק בכל המעברים, תוך טיפול בכל אירוע שבו עולה חשד לפגיעה בבעלי חיים או להפרת הוראות הדין.

משטרהמחסוםחמור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר