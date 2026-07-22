אירוע חריג התרחש אמש (שלישי) במעבר המנהרות בירושלים, כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים איתרו חמור כפות בתא המטען של רכב פרטי שהגיע מכיוון גוש עציון.
במהלך פעילות שגרתית של הכוחות במעבר, הגיע רכב פרטי לבדיקה. הלוחמים ביצעו חיפוש ברכב ופתחו את תא המטען, שם התגלה לתדהמתם חמור שהיה כפות ברגליו.
נהג הרכב, תושב ביתר עילית בן 28, נחקר במקום על ידי הכוחות. לדבריו, החמור אינו חש בטוב והוא התכוון להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב לצורך טיפול.
החשוד עוכב להמשך חקירה במשטרה, והחמור הועבר להמשך טיפול של עמותת צער בעלי חיים. הרשויות בוחנות את נסיבות האירוע ובודקות האם נעברו עבירות נוספות.
במשטרת ישראל הבהירו כי לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת החוק בכל המעברים, תוך טיפול בכל אירוע שבו עולה חשד לפגיעה בבעלי חיים או להפרת הוראות הדין.
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