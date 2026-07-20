שוטרי התנועה יצאו למבצע נגד נהגי אוטובוסים | זה מה שהם גילו

פעילות המשטרה נגד נהגי אוטובוס| צילום: צילום: דוברות המשטרה
במהלך פעילות אכיפה יזומה שביצעו שוטרי התנועה במרחב ירקון באמצעות סיירים בוחנים, מצלמות סטילס ומצלמות טקטיות כנגד עבירות אשר מבוצעות על ידי נהגי אוטובוסים, נבדקו כלי רכב רבים ונאכפו עבירות תנועה וליקויי בטיחות.
במסגרת הפעילות, הורדו מהכביש 11 אוטובוסים, משאית אחת ורכב פרטי בעקבות ליקויי בטיחות. האוטובוסים שהורדו מהכביש שייכים לחברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית.
בין הדוחות שנרשמו לנהגי האוטובוסים:
- 5 דוחות בגין אי ציות לרמזור אדום.
- 7 דוחות בגין שימוש בטלפון סלולרי.
- 5 דוחות בגין סטייה מהנתיב.
- 2 דוחות בגין נסיעה שלא בכיוון החץ.
- דוח אחד בגין פניית פרסה במקום אסור.
מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך בפעילות אכיפה סמויה וגלויה, במטרה לשמור על בטיחות משתמשי הדרך ותפעל לאיתור כלי רכב המשמשים להסעת נוסעים אשר מסכנים את הציבור".
0 תגובות