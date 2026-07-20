בעקבות מעורבותם בתאונות שוטרי התנועה יצאו למבצע נגד נהגי אוטובוסים | זה מה שהם גילו בעקבות מעורבותם של נהגי אוטובוס בתאונות דרכים, יצאו שוטרי התנועה של מרחב ירקון לפעילות אכיפה ממוקדת כנגד עבירות מסכנות חיים של נהגי אוטובוסים במרכז העיר תל אביב | 13 כלי רכב ציבוריים הורדו מהכביש ונרשמו 20 דוחות תנועה | תיעוד (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:46