כוחות זק"א בזירה, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

בצער רב ובכאב גדול הסתיימו הלילה (בין שבת לראשון) החיפושים אחר אברך בן 59 מבני ברק, כאשר מתנדבי זק"א איתרו אותו ללא רוח חיים בפארק ואדי-כופר (גן ידידיה) ברחוב התפוצות ברמת גן.

האברך, שנותק עמו הקשר בשעות הערב, אותר סמוך לשעה 02:00 לאחר סריקות נרחבות שביצעו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים. עם קבלת הדיווח במוקד זק"א על אברך שנעדר וקיים חשש ממשי לחייו, הוקפצו מיידית מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים והקימו חפ"ק באזור רמת גן, לאחר שהתקבלו אינדיקציות כי זהו המקום שבו שהה לאחרונה. המתנדבים החלו בפעולות חיפוש מקיפות ומתואמות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וסריקות שיטתיות בשטח.

הכוחות בזירה, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

במהלך הסריקות בפארק ואדי-כופר, אותר האברך כשהוא מחוסר הכרה. מתנדבי היחידה, המשמשים גם ככונני הצלה, יחד עם צוותי מד"א שהוזעקו למקום, ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום. ה

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בשורה המרה הגיעה לאחר שעות של חיפושים מורטי עצבים, בהם השתתפו עשרות מתנדבים שפעלו ללא הפוגה.

נתי צישינסקי ושמואל רעאני, תורני לילה ומתנדבי היחידה לאיתור נעדרים בזק"א, תיארו את פעולות החיפוש: "מיד עם קבלת הדיווח למוקד זק"א יצאנו לשטח יחד עם מתנדבים נוספים. ידענו שמדובר במקרה רגיש שבו כל דקה עשויה להיות קריטית. לצערנו, במהלך הסריקות איתרנו את האברך כשהוא ללא רוח חיים".

עם קביעת המוות הוזעקו למקום מתנדבי זק"א מיחידת חסד של אמת, שפעלו במסירות ובכבוד המת.

יוסי טיטלבוים ויוסי קרקוקלי, מתנדבי יחידת חסד של אמת בזק"א, שטיפלו בזירה, מסרו: "מיד לאחר קביעת המוות פעלנו בכבוד המת ובמלוא הרגישות הנדרשת. טיפלנו בזירה יחד עם כוחות המשטרה והמז"פ, תוך הקפדה על כל פרט, כדי להביא את המנוח לקבורה בכבוד".

הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית. במקביל, מתנדבי זק"א מלווים את בני המשפחה בשעותיהם הקשות, בעוד החטיבה המשפטית בזק"א פועלת מול כלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא לשחרור גופת המנוח בהקדם האפשרי, כדי לאפשר את הבאתו לקבורה בכבוד.