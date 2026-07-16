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אלימות חסרת תקדים

"רוצח הנשמות, רשע מרושע": מתקפה פראית ומחוצפת בלב העיר החרדית

מודיעין עילית: עשרות פורעים הקיפו את רכבו של המשגיח הגאון רבי אליהו פייבלזון, גידפו אותו בצעקות "רוצח נשמות" והכו אותו. מול אוזלת היד המשטרתית, תושבים מקומיים נאלצו לחלץ את הרב בשיניים מתוך ההמון (חרדים)

מתקפה מחוצפת במודיעין עילית
מתקפה מחוצפת במודיעין עילית| צילום: צילום: באדיבות המצלם

לילה שגרתי ברחוב אבני נזר במודיעין עילית הפך אמש (ג') לזירת אלימות קשה, כאשר שיעורו של המשגיח הגאון רבי אליהו פייבלזון נקטע באגרסיביות חסרת תקדים. האירוע, שהחל כמחאה שקטה, התפתח בתוך דקות למהומה המונית שכללה הסתה ואלימות פיזית.

על פי עדויות מהשטח, עשרות בחורים, שיצאו ככל הנראה מריכוזי ישיבות קטנות, התגודדו סביב הבית בו שהה הרב פייבלזון. עם סיום השיעור, כשהמשגיח ניסה לצאת לעבר רכבו, התנפלו עליו כעשרים מהפורעים והקיפו את הרכב.

הבחורים החלו לצעוק קריאות גנאי, חסמו את נתיב הנסיעה ואף גרמו נזק לרכב. האירוע הדרדר במהירות כאשר חלק מהנערים עברו לאלימות פיזית ממשית - הרב פייבלזון נדחף והוכה ברחובה של העיר.

המשטרה בוששה להגיע

למרבה הפלא, בעוד המהומה בשיאה, כוחות המשטרה בוששו מלהגיע לזירה. רק תושבי הרחוב, שצפו בזוועה המתרחשת מול עיניהם, החליטו לקחת יוזמה - הם פינו בכוח את הפורעים מהכביש וסייעו לרכב הרב להיחלץ מהמצור המסוכן.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שהרב פייבלזון נתקל בהתנגדות אלימה. המשגיח, המוכר בשל עמדותיו הייחודיות בנושאי אמונה והשקפה ופרשנותו המעמיקה בדברי הרמב"ם, עומד בשנים האחרונות בלב מחלוקת ציבורית. בעבר כבר ספג איומים והטרדות חמורות, שכללו אף איומים ממשיים על חייו.

נכון לעכשיו, טרם התקבלה תגובה רשמית מהמשטרה או מעיריית מודיעין עילית בנוגע לאירוע. הרב פייבלזון לא מסר תגובה רשמית, אך מקורבים לו מסרו כי הוא ממשיך במסירות את פעילותו החינוכית למרות האיומים.

אלימותמודיעין עיליתישיבות קטנותהתפרעותהרב אליהו מאיר פייבלזון

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