התרגשות רבה שררה בהיכלה של הישיבה הגדולה 'עטרת שלמה' בקרית הישיבה ראשון לציון, עם הגעתו של הגאון רבי ישראל בונים בן חיה רויזא שרייבר לרפו"ש, ראש ישיבת נתיב הדעת, לפתוח את סדרי 'המסכתא' המיוחדים הנהוגים בישיבה בסיום הזמן.

למעלה מאלף ומאתיים תלמידי הישיבה התכנסו בהיכל ביהמ"ד לאחר תפילת מעריב, כשהם ממתינים בציפייה לדברי החיזוק מראש הישיבה המפורסם. הגר"ב שרייבר, הידוע במסירותו לעולם התורה, נשא משא מיוחד שעמד על חובת ידיעת התורה המחוייבת לכל אחד ואחד.

בדבריו הרחיב ראש הישיבה על חשיבות הלימוד בעיון ובבקיאות, בהיקף וברוחב, והדגיש את חובת ניצול הזמן בפרט בימי הבחרות. "כל אחד ואחד מחויב בידיעת התורה בכל חלקיה", ציין הגר"ב שרייבר, כשהוא מפרט את הדרישה הגבוהה העומדת בפני בני הישיבה.

התרגשות מיוחדת ניכרה בדבריו כאשר הביע את הערכתו הרבה למראה בני העליה המשננים בהתמדה ויגיעה קרוב למאה דפי גמרא בעל פה. "זהו חיזוק גדול לראות את ההרגל המיוחד לידיעת התורה, וגדילה להיות תלמידי חכמים אמיתיים", אמר בהתרגשות.

מסורת ייחודית שנוסדה עם הקמת הישיבה

סדרי 'המסכתא' הנהוגים בסופי הזמן נוסדו על ידי ראש הישיבה רבי שלום בער סורוצקין עם הקמת הישיבה, והפכו לאחד מסימני ההיכר המובהקים של מוסדות עטרת שלמה. במהלך תקופה זו, התלמידים משננים עשרות דפי גמרא שנלמדו במהלך הזמן, ובסיומם נבחנים על רוב חלקי המסכת.

תקופת 'המסכתא' נהוגה בישיבה שלוש פעמים בשנה: בחנוכה, בסוף זמן החורף ובסוף זמן הקיץ. הסדרים המיוחדים האלו קנו את תהילתם בעולם התורה, כאשר התלמידים זוכים לצאת בסיום לימודם בישיבה עם ידיעת רוב סדרי 'נשים נזיקין' בעל פה – הישג יוצא דופן בעולם הישיבות.

עם סיום המשא המרגש של הגר"ב שרייבר, החלו סדרי החזרה בישיבה במלוא העוצמה. למעלה מאלף ומאתיים התלמידים שוקדים כעת על תלמודם עד סיום הזמן, בסדרי חזרות בעמל, ברציפות ובשקיעות מלאה.

יצוין כי הגר"ב שרייבר, למרות מצבו הבריאותי בתקופה האחרונה, ממשיך להיות פעיל בעולם התורה ומגיע לאירועים חשובים בעולם הישיבות. לאחרונה שיתף בשיחה בלייקווד על אתגרים שחווה במהלך הטיפולים הרפואיים, ובמקביל ממשיך לחזק ולעודד את בני הישיבות ברחבי הארץ.