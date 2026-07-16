כיכר השבת
מה יש להם להסתיר? 

שוב מהומה בבני ברק | מפקחי מס הכנסה הותקפו בביצים, שמשות הרכב נופצו

דרמה בצהרי היום בבני ברק: פקחי רשות המסים שהגיעו שוב לסיור באזור קריית ויז'ניץ ונתקלו בזעם של מאות תלמידי מוסדות החינוך שסיימו את הלימודים • המונים צרו על הרכב, השליכו תבניות ביצים וניפצו את השמשות • כוחות משטרה הוזעקו לחלץ את הפקחים • התושבים זועמים: "הם מחפשים פגמים בנרות מתחת לשולחן כבר חודשיים" • האם יש לעסקים באזור מה להסתיר? • כל הפרטים והתיעודים (חרדים)

2תגובות
מס הכנסה בבני ברק
מס הכנסה בבני ברק| צילום: צילום: כיכר השבת

סערה גדולה בשעה האחרונה ברחובות קריית ויז'ניץ ב: כוחות של מס הכנסה שהגיעו שוב לבדיקה באזור, מצאו את עצמם בלב מהומה קשה, שהסתיימה בחילוץ משטרתי ובנזק כבד לרכבם.

האירוע החל כאשר הפקחים הגיעו לסיור באזור העסקים המקומי. באותה עת, יצאו מאות תלמידי מוסדות החינוך החרדיים באזור מהלימודים שלפני הצהריים. תוך דקות ספורות התפתחה במקום התקהלות המונית סביב אנשי רשות המסים.

הרוחות התלהטו במהירות, והתלמידים החלו לתקוף את כלי הרכב של המפקחים. לפתע נשלפו תבניות של ביצים שהושלכו לעבר הרכב, ובמהלך המהומה אף נופצו שמשות המכונית של אנשי מס הכנסה. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום בבהילות נאלצו לפעול תחת לחץ כדי לחלץ את הפקחים המבוהלים מהשטח.

בשיחה עם "כיכר השבת", מתאר אחד מתושבי השכונה את התחושות הקשות שהובילו לפיצוץ: "פקידי מס הכנסה כבר מסתובבים כאן למעלה מחודשיים בבתי העסק ומחפשים בנרות מתחת לשולחן אולי ימצאו איזה פגם קטן. הם משקיעים בזה את כל האנרגיות ובסוף לא מוצאים כלום. הפעם הרגישות וההצקות האלו פשוט עברו כל גבול, ואנשים איבדו את הסבלנות".

מנגד, בקרב גורמי האכיפה עולות תהיות קשות בעקבות האלימות החריגה שנרשמה במקום. האם ההתנפלות ההמונית נועדה לסכל ביקורת לגיטימית? האם ישנם בעלי עסקים באזור שיש להם אכן מה להסתיר מפני רשויות החוק? ימים יגידו.

נכון לשעה זו, הפקחים עזבו את השטח בליווי המשטרתי, והשקט חזר בהדרגה לרחובות הקריה.

מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
מס הכנסה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )
בני ברקרשות המסיםמס הכנסהאלימות כלפי גורמי אכיפה

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0 תגובות

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2
כי בבני ברק אף פעם לא העלימו מס.....
חן
1
דווקא בתמונות אין התקהלות
מגיע להם

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