סערה גדולה בשעה האחרונה ברחובות קריית ויז'ניץ בבני ברק: כוחות של מס הכנסה שהגיעו שוב לבדיקה באזור, מצאו את עצמם בלב מהומה קשה, שהסתיימה בחילוץ משטרתי ובנזק כבד לרכבם.

האירוע החל כאשר הפקחים הגיעו לסיור באזור העסקים המקומי. באותה עת, יצאו מאות תלמידי מוסדות החינוך החרדיים באזור מהלימודים שלפני הצהריים. תוך דקות ספורות התפתחה במקום התקהלות המונית סביב אנשי רשות המסים.

הרוחות התלהטו במהירות, והתלמידים החלו לתקוף את כלי הרכב של המפקחים. לפתע נשלפו תבניות של ביצים שהושלכו לעבר הרכב, ובמהלך המהומה אף נופצו שמשות המכונית של אנשי מס הכנסה. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום בבהילות נאלצו לפעול תחת לחץ כדי לחלץ את הפקחים המבוהלים מהשטח.

בשיחה עם "כיכר השבת", מתאר אחד מתושבי השכונה את התחושות הקשות שהובילו לפיצוץ: "פקידי מס הכנסה כבר מסתובבים כאן למעלה מחודשיים בבתי העסק ומחפשים בנרות מתחת לשולחן אולי ימצאו איזה פגם קטן. הם משקיעים בזה את כל האנרגיות ובסוף לא מוצאים כלום. הפעם הרגישות וההצקות האלו פשוט עברו כל גבול, ואנשים איבדו את הסבלנות".

מנגד, בקרב גורמי האכיפה עולות תהיות קשות בעקבות האלימות החריגה שנרשמה במקום. האם ההתנפלות ההמונית נועדה לסכל ביקורת לגיטימית? האם ישנם בעלי עסקים באזור שיש להם אכן מה להסתיר מפני רשויות החוק? ימים יגידו.

נכון לשעה זו, הפקחים עזבו את השטח בליווי המשטרתי, והשקט חזר בהדרגה לרחובות הקריה.