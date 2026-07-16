"ביקורת מוצדקת": הנציב דוחה את התלונה ומגבה את הראשון לציון

הראשון לציון הרב דוד יוסף ( צילום: מיכאל גלעדי )

בהחלטה משמעותית שמבהירה את גבולות תפקידו של הרב הראשי לישראל, קבע היום (חמישי) נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, כי הביקורת שהשמיע הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נגד פסיקת בג"ץ בנושא מבחני הרבנות לנשים – היא ביקורת לגיטימית ואף הכרחית מתוקף תפקידו.

ההחלטה, שפורסמה הבוקר, עוסקת בשלוש תלונות שהוגשו נגד הרב הראשי בעקבות התבטאויותיו בשני נושאים נפרדים: דבריו נגד שופטי בג"ץ שנתנו החלטות בשבת, ודבריו בעקבות פסק הדין שחייב את הרבנות לאפשר לנשים לגשת למבחני הרבנות. הנציב הכריע בשני הנושאים באופן שונה לחלוטין.

"ליבת התפקיד" – הכרה בסמכות ההלכתית "רוצח הנשמות, רשע מרושע": מתקפה פראית ומחוצפת בלב העיר החרדית חזקי שטרן | 11:39 שוב מהומה בבני ברק | מפקחי מס הכנסה הותקפו בביצים, שמשות הרכב נופצו שאול כהנא | 14:15 בנימוקיו להחלטה בנושא מבחני הרבנות, הדגיש הנציב קולה נקודה קריטית: הרב הראשי לישראל אינו פועל בחלל ריק, ודעתו ההלכתית והתורנית היא נשמת אפו של התפקיד. לדברי הנציב, ההתבטאויות בנושא מבחני הרבנות לנשים מצויות בלב ליבת סמכויותיו של הרב יוסף, שכן הן נוגעות ישירות לאופי המשרה, להלכה ולעולמו התורני של הרב. בקביעה חדה וברורה, הנציב לא הסתפק רק בדחיית התלונה, אלא גם נמנע מלהטיל כל סנקציה על הראשון לציון. ההחלטה מהווה איתות משמעותי למערכות השונות: לרב הראשי עומדת הזכות – ואף החובה – להשמיע את קולו בנושאים המצויים בבסיס תפקידו, גם כאשר הדבר עומד בסתירה לפסיקות של ערכאות משפטיות.

השופט אשר קולה ( צילום: David Cohen/Flash90 )

גבולות הגזרה: פרשת השבת

במקביל, התייחס הנציב גם לתלונות שהוגשו נגד הרב יוסף בעקבות התבטאויותיו בפרשת השבת. במסגרת שיעורו השבועי, מתח הרב הראשי ביקורת חריפה על שופטי בג"ץ שנתנו החלטות בשבת, והשתמש בביטויים חריפים כגון "השופטים החצופים האלה" ו"בג"ץ אויב היהדות".

בנושא זה קבע הנציב כי סוגיית הדיון וההכרעה בשבת אינה מצויה בליבת תפקידיו של הרב הראשי. לפיכך, ההתבטאויות אינן נהנות מהחריג שבכללי האתיקה, המגן על פעולות ואמירות של דיין הנובעות מתפקידו. הנציב הוסיף כי הביטויים כוונו כלפי השופטים עצמם, חרגו באופן משמעותי מביקורת לגיטימית ומקובלת ולא תאמו את השיח הממלכתי המצופה מנושא משרה שיפוטית בכירה.

השלכות ההחלטה

בשורה התחתונה, ההחלטה הדרמטית של היום משאירה את הראשון לציון ללא כל סנקציה, ומחזקת את המעמד של הרבנות הראשית כגוף שרשאי להביע עמדה נחרצת בנושאים המהותיים ביותר לזהותה של המדינה. ההחלטה מבהירה כי קיים הבדל מהותי בין ביקורת הלכתית לגיטימית בנושאים המצויים בליבת התפקיד, לבין התבטאויות חריפות בנושאים שאינם בסמכות ישירה.

יצוין כי התלונות הוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל והמרכז הרפורמי לדת ומדינה. ההחלטה צפויה לעורר דיון ציבורי נוסף בשאלת גבולות הביקורת המותרת לרבנים בכירים על פסיקות שיפוטיות, ובשאלת היחסים בין המערכת המשפטית למערכת הרבנית.

ההחלטה מצטרפת לשורה של פסיקות אחרונות העוסקות ביחסים בין הרבנות הראשית לבין מערכת המשפט, ומהווה תקדים חשוב בהגדרת גבולות הסמכות וחופש הביטוי של נושאי משרה דתיים בכירים במדינת ישראל.