מבצע גדול יוצא לדרך: מאות שוטרים יסתובבו מחר בכבישי ישראל

מבצע אכיפה ארצי רחב היקף וחסר תקדים ייצא לדרך מחר (חמישי) בשעות הבוקר בכבישי ישראל, בהובלת אגף התנועה של משטרת ישראל ובשיתוף פעולה מלא עם כלל יחידות התנועה במחוזות השונים. כך מסרה המשטרה היום.

המבצע המיוחד נולד כחלק מהמאבק הממושך והעיקש של משטרת ישראל בתאונות הדרכים הקטלניות ובנהגים המבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים בדרכים. במסגרת ההיערכות המיוחדת, הכוחות ייפרסו בנקודות מפתח מצפון הארץ ועד לדרומה, ויבצעו פעילות אכיפה רציפה, ממוקדת ואינטנסיבית לאורך כל שעות היום ועד לשעות הלילה המאוחרות, במטרה לייצר הרתעה ממשית ולהציל חיים.

כדי להבטיח את הצלחת המבצע והשגת יעדיו, ישולבו בו מאות שוטרים ומתנדבים מכלל מערכי התנועה של משטרת ישראל. בין הכוחות שיפעלו בשטח ניתן למנות את שוטרי אגף התנועה, לוחמי סיירת האופנועים הארצית, שוטרי יחידת הרכב הכבד, בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של אגף התנועה, שוטרי מטה האגף, לצד כוחות התנועה המחוזיים ומתנדבים רבים שנרתמו למשימה הלאומית.

המשטרה תעמיד לצורך המבצע מאות ניידות ואופנועים, הן במערכים גלויים והן במערכים סמויים, כאשר לצדם ייעשה שימוש נרחב ביותר באמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים מהשורה הראשונה. אמצעים אלו כוללים מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, מכשירי מדידת מהירות מסוג ממל"ז, מכשירי "דבורה" לאיתור מהירות ומגוון כלים דיגיטליים נוספים שנועדו לחזק את המשילות בכבישים ולהרחיק לאלתר נהגים מסוכנים.

מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה ביצעה עבודת מטה מקדימה, במסגרתה מופו ונותחו נתוני תאונות הדרכים והעבירות המשפיעות על חומרתן. על בסיס נתונים אלו, האכיפה תתמקד בצירים ובמוקדי סיכון מוגדרים היטב, הן במרחב הבינעירוני והן בתוך הערים. השוטרים בשטח יתנו עדיפות עליונה לאכיפת עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים, ובראשן נהיגה במהירות מופרזת, היסח דעת בדרכים (כגון שימוש בטלפון נייד), סטייה מנתיב הנסיעה, אי-ציות לרמזורים אדומים, וכן עבירות של רוכבי דו-גלגלי כמו אופנועים, קטנועים ואופניים חשמליים. במקביל לפעילות הגלויה, בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה יפעלו בדרכים סמויות וממוקדות נגד עברייני תנועה כבדים ומוכרים המהווים סכנה מוחשית ויומיומית לשאר משתמשי הדרך, במטרה לשים עליהם את היד ולהרחיקם מהכביש.

עיתוי המבצע אינו מקרי, שכן הוא מתקיים בעיצומה של חופשת הקיץ. תקופה זו בשנה מאופיינת בעלייה דרמטית ומשמעותית בנפח התנועה בכבישים, בריבוי נסיעות משפחתיות ארוכות לאתרי נופש ואטרקציות ברחבי הארץ, ובנוכחות מוגברת של נהגים חדשים וצעירים על ההגה הפוקדים את הכבישים בשעות הלילה. כמו כן, בימי הקיץ החמים נרשם זינוק בשימוש בכלי רכב דו-גלגליים, דבר המגדיל את פגיעותם של הרוכבים בכבישים. תגבור האכיפה המסיבי נועד בדיוק עבור כך – להגביר את תחושת הביטחון של כלל משתמשי הדרך ולמנוע ככל הניתן את התאונה הבאה.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, התייחס ליציאה למבצע ואמר כי הכביש אינו מקום להימורים או לקיצורי דרך. לדבריו, כל נהג ונהגת בוחרים בכל רגע מחדש אם להיות חלק מהפתרון או חלק מהבעיה, והאחריות האמיתית לשמירה על החיים נמצאת בידיים של הציבור. ניצב שמואלי קרא לציבור הנהגים לגלות סבלנות רבה בדרכים, לכבד את שאר משתמשי הדרך ולזכור שבסופה של כל נסיעה ישנה משפחה שמצפה ומחכה ליקיריה שיחזרו הביתה בשלום. במשטרת ישראל שבים ופונים לציבור לנהוג באחריות מוגברת, להקפיד על חוקי התנועה ולזכור כי אכיפה יעילה מצילה חיים.