גם כשלא רואים ניידת - האכיפה נמשכת: שוטרי משטרת התנועה הארצית פועלים באמצעים גלויים וסמויים לאיתור נהגים המבצעים עבירות המסכנות את כלל משתמשי הדרך.

במהלך פעילות אכיפה יזומה של משטרת התנועה הארצית (ימת"א אשר) אותרו נהגים שביצעו עבירות של קיפוח זכות קדימה ושימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה, עבירות הפוגעות בריכוז הנהג, מגדילות את הסיכון לתאונות ועלולות להסתיים באובדן חיי אדם.

הנהגים נעצרו על ידי השוטרים, נרשמו נגדם דוחות והם טופלו בהתאם להוראות החוק.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך בפעילות אכיפה נחושה גלויה וסמויה, במטרה לאתר נהגים המסכנים את הציבור, להגביר את ההרתעה ולשמור על ביטחונם של כלל משתמשי הדרך.

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"הקפידו על חוקי התעבורה, שמרו על זכות הקדימה, הימנעו משימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה והישארו מרוכזים בדרך. אחריות אישית ונהיגה בטוחה מצילות חיים".