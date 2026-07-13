המאבק הבלתי מתפשר של משטרת ישראל בתופעת סחיטת דמי החסות (פרוטקשן) רשם אמש הצלחה מבצעית מהירה בדרום תל אביב. שוטרי תחנת שר"ת במרחב איילון, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי מג"ב מרכז וזרוע 'ברקן', הצליחו לשים את ידם תוך זמן קצר על חשוד במעורבות באירוע סחיטה חמור באיומים, שהתרחש בלב אזור מסחרי הומה.

המעצר המהיר התאפשר הודות לדיווח ממוקד של האזרח ופריסה מבצעית מהירה של הכוחות בשטח, המנהלים בשנים האחרונות מלחמת חורמה בעבירות מסוג זה, המהוות איום ישיר על ביטחונם האישי של בעלי העסקים ועל מרקם החיים הציבורי.

האירוע החל אמש, כאשר למוקד 100 של משטרת ישראל זרם דיווח דחוף על אדם חשוד שהגיע לקיוסק השוכן ברחוב דרך שלמה בתל אביב. על פי החשד, האיש נכנס אל בית העסק, פנה ישירות אל בעל המקום והציב בפניו דרישה כספית דרקונית של 30,000 דולר במזומן, תוך שהוא חמוש בסכין ומפגין התנהגות מאיימת.

בעל הקיוסק לא נכנע ללחץ הקיצוני, הפגין תושייה רבה וסירב בתוקף למסור לידיו את סכום העתק המבוקש. בתגובה לסירוב המיידי, החשוד החל לאיים על המתלונן כי יפגע בגופו ובחייו, ולאחר מכן נמלט בריצה מהמקום אל הרחובות הסמוכים.

עם קבלת הדיווח הבהול, הוקפצו לזירה כוחות גדולים של תחנת שר"ת יחד עם לוחמי משמר הגבול. השוטרים החלו מיד בבירור נסיבות האירוע, גביית עדויות ראשוניות ואיסוף ממצאים, ובמקביל פתחו בסריקות מבצעיות נרחבות וערוכות היטב באזור במטרה לאתר את החשוד בטרם יצליח להיעלם.

תוך זמן קצר בלבד הניבו הסריקות פרי, כאשר השוטרים זיהו את החשוד – צעיר כבן 20, תושב מרכז הארץ – ועצרו אותו לחקירה. הוא הובל אזוק אל תחנת המשטרה שר"ת, שם נחקר בגין החשדות החמורים המיוחסים לו, והבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו באופן רשמי לצורך המשך פעולות החקירה.

תופעת סחיטת דמי החסות נחשבת לאחד המחוללים המרכזיים של הפשיעה המאורגנת והאלימה בישראל, כאשר בעלי עסקים קטנים ובינוניים מוצאים את עצמם לא פעם תחת איומים קשים לפגיעה בחייהם או ברכושם מצד עבריינים המבקשים לגבות "מס" בלתי חוקי. במשטרה מדגישים שוב ושוב את החשיבות המכרעת של דיווח בזמן אמת מצד הקורבנות, כפי שקרה באירוע הנוכחי בדרום תל אביב, דבר המאפשר לחוקרים וללוחמים לפעול בעוצמה, לסגור מעגל על החשודים במהירות ולהביאם מאחורי סורג ובריח.