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נוסע סמוי הפיל דרייברים שהסיעו נוסעים בשכר; 5 נהגים זומנו למשפט | תיעוד

בפעילות שוטרי מחוז ירושלים, נוסע סמוי הפיל ברשת נהגים שפעלו כדרייברים והסיעו בשכר ללא רישיון מתאים |  5 נהגים זומנו לבית המשפט | תיעוד (משטרה)

הנוסע הסמוי תיעד את פעילות הדרייברים
הנוסע הסמוי תיעד את פעילות הדרייברים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך השבועות האחרונים ניהלה היחידה המרכזית של במחוז ירושלים פעילות סמויה וממוקדת באזור מעבר שועפאט נגד נהגים המבצעים עבירות תעבורה בדגש על דרייברים שביצעו הסעות בשכר ללא היתר נדרש או רישיון תואם.

במסגרת הפעילות הופעל נוסע סמוי, שפעל כלקוח מן המניין ועלה לרכבים פרטיים שפעלו באזור. במהלך הנסיעות תועדו הנהגים כשהם גובים תשלום עבור ההסעה, ובכך מבצעים הסעה בשכר ללא רישיון למונית או להסעות, וללא ביטוח מתאים כנדרש על פי חוק.

במסגרת הפעילות, חמישה חשודים תושבי מזרח ירושלים, עוכבו על ידי שוטרי ימ"ר את"ן במחוז ירושלים והועברו להמשך טיפול חקירתי לאחר פעולות החקירה החשודים קיבלו הזמנה להתייצב לדיון בבית המשפט.

מפקד ימ"ר את"ן, רפ"ק אלי מטלוב: "משטרת ישראל רואה בחומרה הפעלת מערך הסעות בלתי חוקי. מעבר לעבירה על החוק, הסעה בשכר ללא רישיון עלולה לסכן את ציבור הנוסעים, בין היתר מאחר שנוסעים ברכב המשמש להסעה בלתי חוקית עלולים שלא להיות מכוסים בביטוח המתאים במקרים חריגים.

"המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה לאיתור עבריינים הפועלים בניגוד לחוק, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ומשתמשי הדרך".

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