כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת נגד תושב כפר כנא בן 40, בתום חקירה מורכבת ואינטנסיבית של שוטרי המחוז הצפוני. הנאשם מואשם בעבירות חמורות של סחיטה באיומים של איש עסקים מוכר, תושב אזור הצפון, תוך ניסיון להלך עליו אימים ולגבות ממנו סכומי עתק של מאות אלפי שקלים תחת מסווה של "קנסות" ואיומים בפגיעה פיזית בו ובבני משפחתו.

תחילתה של הפרשה המדאיגה ב-15 ביוני השנה, אז התקבל דיווח דחוף במשטרת ישראל מאיש העסקים, שסיפר כי החל לקבל מסרים מאיימים מגורמים עבריינים המזוהים עם הפשיעה החמורה באזור. העבריינים הציבו בפניו דרישה חד-משמעית לפיה עליו לשלם להם סכום של 350 אלף שקלים באופן מיידי.

כדי להמחיש את רצינות כוונותיהם, שלח לו הנאשם הודעה כתובה ומפורשת בשפה הערבית שבה נכתב: "יש לך היום ומחר לסיים את הסיפור אחרת אני מבטיח לך מילת כבוד, אתה ואח שלך תהיו עצובים". הודעה זו הדגישה את רמת התעוזה של העבריינים, אשר לא היססו לאיים בפגיעה ישירה באחיו של הקורבן כדי להפעיל עליו לחץ פסיכולוגי כבד.

למרות הלחצים הכבדים והפחד המובן, קורבן הסחיטה הפגין בשלב מסוים חוסר שיתוף פעולה עם דרישות הסוחטים וסירב להיכנע למסכת האיומים. בתגובה לעמידתה של הקורבן, החליט הנאשם להחריף את צעדיו ולנקוט בשיטת "איום דינמי" המוכרת היטב בעולמות הסחיטה וגביית דמי החסות. הוא הבהיר לאיש העסקים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי אם הכסף לא יועבר לידיו בתוך 48 שעות, "הקנס" המוטל עליו יזנק בצורה דרמטית. "מה שיש לך מספיק לך, לאחר מחר נהיה מיליון, עדיף לסיים", כתב הנאשם לקורבן, בניסיון לכפות עליו פשרה מהירה ויקרה בהרבה.

מיד עם קבלת התלונה הרשמית והבנת חומרת המצב, פתחו שוטרי המחוז הצפוני בחקירה סמויה ומהירה. כחלק מהמאבק הכולל שמנהל המחוז בפשיעה החמורה, הופעלו במקרה זה מגוון רחב של כלים מבצעיים ומודיעיניים, לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר המאפשרים התחקות אחר מקורות דיגיטליים. הפעילות המאומצת נשאה פרי בתוך יומיים בלבד, ובתאריך 17 ביוני נעצר החשוד, תושב כפר כנא, כשהוא מופתע מעצם הגעתם של השוטרים אליו.

עם סיומו של שלב החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית מוצקה נגד החשוד, הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד דזירה ברבארה, כתב אישום מפורט המגולל את מסכת הסחיטה. לצד כתב האישום, הוגשה לבית המשפט גם בקשה חריפה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, מתוך הבנה כי שחרורו עלול להוות סכנה מיידית לקורבן ולציבור בכלל. במשטרת ישראל שבים ומדגישים כי המחוז הצפוני פועל סביב השעון בנחישות וביד קשה נגד עבירות של סחיטה באיומים, אלימות ושימוש באמצעי לחימה, במטרה לפרק את תשתיות הפשיעה באזור, להגן על בעלי העסקים הנורמטיביים ולהביא את העבריינים מאחורי סורג ובריח.