תיעוד מרגעי העיכוב של חבר הקונגרס לטענתו - צילום: Ro Khanna תיעוד מרגעי העיכוב של חבר הקונגרס לטענתו | צילום: צילום: Ro Khanna 10 10 0:00 / 0:05

חבר הקונגרס האמריקני רו קאנה מהמפלגה הדמוקרטית טען כי עוכב בידי מתנחלים חמושים, במהלך ביקור שערך השבוע בדרום הר חברון שביהודה ושומרון.

לפי לשכתו של קאנה, בעת שסייר סמוך לכפר הפלסטיני ח'ירבת זנוטה, הקיפו אותו ואת חברי המשלחת מתנחלים שהיו חמושים ברובי M4 מתוצרת ארצות הברית. לדבריו, המתנחלים חסמו את דרכם, וכאשר הגיעו למקום חיילי צה"ל הם צידדו במתנחלים ולא סייעו למשלחת. לטענתו, רק לאחר הגעת שוטרי משטרת ישראל, שפיזרו את המתנחלים ואת כלי הרכב שחסמו את הכביש, התאפשר לחברי המשלחת להמשיך בדרכם.

מרגעי העיכוב של חבר הקונגרס לטענתו ( צילום: Ro Khanna )

"אם כך מתנהגים לחבר קונגרס אמריקני, תארו לעצמכם מה עוברות משפחות פלסטיניות שרק מנסות לחיות את חייהן", אמר קאנה בהצהרה שמסר ל'פוקס ניוז'. הוא הוסיף כי הוא מצפה שישראל תעמיד לדין את המתנחלים האלימים וכן את חיילי צה"ל שלטענתו עיכבו אזרחים אמריקנים.

"הפוליטקאי האמריקאי הראשון שעוכב"

בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הוא סבור שהוא "כנראה הפוליטיקאי האמריקני הראשון שעוכב בידי צה"ל ומתנחלים ישראלים".

קאנה בהצהרה לרויטרס לאחר התקרית ( צילום מסך )

קאנה, שנחשב לאחד המבקרים הבולטים של מדיניות ישראל במפלגה הדמוקרטית ומוזכר כמועמד אפשרי לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028, אמר כי האירוע חיזק את רצונו לשקול התמודדות לנשיאות. "אני שוקל זאת ברצינות, ואחרי הביקור הזה אני נחוש עוד יותר לבחון את האפשרות. אנחנו זקוקים לכיוון מוסרי חדש במפלגה שלנו – חזון שמכבד את כבוד האדם וזכויות האדם ברחבי העולם", אמר.

מצה"ל נמסר בתגובה לרויטרס כי הכוחות והמשטרה הוזעקו בעקבות דיווח על אזרחים ישראלים שחסמו כלי רכב סמוך לח'ירבת זנוטה. לפי הודעת הצבא, עם הגעת הכוחות פוזרו האזרחים הישראלים, והכביש נפתח מחדש כך שכלי הרכב יכלו להמשיך בדרכם.