הצעירה שחולצה ( צילום: המנהל האזרחי )

חרדה ביהודה ושומרון הסתיימה במבצע חילוץ מהיר ומורכב בלב יריחו. במהלך הלילה הוזעקו כוחות המנהל האזרחי וקציני מפקדת התיאום והקישור של חטיבת הבקעה לאחר דיווחים דחופים על ישראליות המסתובבות באזור, מקום האסור בכניסת ישראלים ומהווה סכנה מיידית לכל מי שמעז להיכנס אליו.

האירוע החל כאשר דווח על צעירה שנצפתה מסתובבת במרחב העירוני. מתחקיר ראשוני של המקרה עולה תמונה מדאיגה: מדובר בחיילת בשירות סדיר שנכנסה למרחב העוין יחד עם חבר ערבי-ישראלי, במטרה לחגוג יום הולדת בלב יריחו. קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו פעלו במהירות להענקת הגנה מיידית לחיילת, ובמקביל להעברתה לידי כוחות צה"ל בערוצי התיאום. החיילת הועברה לידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) להמשך בירור משמעתי חמור. "פגשנו חברים בסיני": התרבות המקרים המדאיגה רגע אחרי הפיצוץ: ההמון בעזה סביב הרכב המפוצץ של הבכיר בחמאס | צפו דניאל הרץ | 09.07.26 עוררה חשש כבד: חיילת חמושה נצפתה עולה לרכב פלסטיני - זה מה שהתברר משה בשן | 09.07.26 כאילו לא די בכך, שעות ספורות לאחר מכן התקבל דיווח נוסף שהקפיץ את מערכת הביטחון: שתי ישראליות נוספות זוהו כשהן משוחחות בעברית בשכונת הווילות של יריחו. השתיים, שנכנסו לעיר בטענה כי הגיעו לפגוש "חברים שהכירו בטיול בסיני", נזקקו לחילוץ מהיר כדי לא להפוך לקורבנות של אירוע חטיפה או לינץ'. כוחות הביטחון פעלו בנחישות, חברו לצעירות וחילצו אותן בבטחה אל מחוץ לעיר. השתיים הועברו לחקירת משטרת ישראל.

לוחמי צה."ל ביריחו ( צילום: דובר צה"ל )

במערכת הביטחון מביעים זעם על ההתנהלות חסרת האחריות של הצעירות, המאלצת את הכוחות לסכן את חייהם במבצעי חילוץ בלב שטח אויב, רק כדי להצילן מהתוצאות הקטלניות של החלטותיהן האישיות.

כזכור, רק לפני מספר ימים חולצו ארבעה אזרחים מיריחו לאחר שנכנסו בטעות לעיר בעקבות שגיאת ניווט. גם במקרה ההוא, כוחות הביטחון פעלו במרוץ נגד הזמן לחלצם לפני שגורמים עוינים יגיעו אליהם.

במנהל האזרחי שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק. "נסיבות הכניסה למרחב העיר הפלסטינית מתוחקרות. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל", נמסר מהמנהל האזרחי.

האירועים האחרונים מצטרפים לשורה של מקרים דומים בהם נאלצו כוחות הביטחון לחלץ אזרחים ישראלים שנכנסו בטעות או במכוון לשטחי A. רק בשבועות האחרונים תועדו מספר מקרים דומים בערים כמו יריחו וקלקיליה, שבהם נדרשה התערבות מיידית של כוחות הביטחון.