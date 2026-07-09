הרב מדן |ישיבת מיר| הרב סטביסקי ( צילום: שאטרסטוק - מסך )

בוועדת הכנסת התחוללה דרמה של ממש, כאשר שורה של רבנים בולטים מהציונות הדתית התייצבו מול חברי הכנסת והשמיעו ביקורת חריפה ונוקבת נגד קידום "חוק יסוד לימוד תורה".

בעוד המפלגות החרדיות מאיימות כי "בלי חוק תורה - אין גוש", הרבנים שחלקם הגיעו היישר ממעגל השכול והדאגה לבניהם שבחזית, הבהירו כי החוק הנוכחי הוא פגיעה אנושה בערכי התורה עצמם. "תורה שמתעלמת מהיתומים והאלמנות - לא תעמוד" הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון ואביו של אלישע שנפצע קשה בקרבות, נשא דברים מצמררים. יאיר נתניהו החליף את שמו יאיר טוקר | 08.07.26 לעיני הקהל הנדהם: רגע אחד של זעם החריב לספורטאית את הקריירה אריה רוזן | 08.07.26 "תורה שאין בה 'לא תעמוד על דם רעך', שאין בה עזרת ישראל מיד צר... תורה שלא מביטה ביתומים, באלמנות, במשפחות הפצועים, בילדים קטנים שאבא שלהם לא בבית שום חג – זאת לא התורה שהשם נתן לעם ישראל בהר סיני". הרב מדן לא חסך בביקורת ישירה על המגזר החרדי והנהגתו: "החרדים הם יהודים ללא ספק, הם לא כל כך ישראלים. הם לא רואים במדינת ישראל את המדינה שלהם... הבעיה העיקרית היא שהם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם". הוא פנה לחברי הכנסת בדרישה חד-משמעית: "אם מבחינה פוליטית אתם רוצים לתת לחרדים כל מיני דברים – תנו להם. רק דבר אחד: אל תעשו את זה בשום פנים ואופן בשם התורה. אין כזה דבר חוק בשם התורה שפותר מלהכניס את הכתף תחת האלונקה"

הרב מדן - צילום: ערוץ הכנסת הרב מדן | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 4:12

"חתני היה תלמיד חכם מופלג - ונהרג"

אחד הרגעים המתוחים ביותר בוועדה היה דבריו של הרב ירמי סטביסקי, ששכל במלחמה את חתנו, ינון פליישמן ז"ל, ו-11 מתלמידיו. הרב סטביסקי סיפר על חתנו שהיה תלמיד חכם מופלג שסיים את הש"ס כבר בגיל 18, ובכל זאת בחר לשרת וללחום.

"החוק הזה כל כך קשה למי שהחתן שלו שנהרג היה תלמיד חכם מופלג ואוהב תורה", אמר בכאב. לדבריו, מדינת ישראל תוכל לשרוד רק אם החברה החרדית תהיה חלק ממשי ממנה ומהנטל הביטחוני.

עוד הוסיף: "אני מאמין בתורה, זה מי שאני. אבל תורה יכולה להיות מכוערת. תורה שבה אתה לא רואה... אני הייתי באינסוף הלוויות. למה הציבור שמולנו לא התייצב להלוויות של הבוגרים שלנו? למה לא באו בחורים מהישיבה ברחוב שלי לנחם את הבת שלי? שיראו שיש מודל אחר"

הרב ירמי סטביסקי, - צילום: ערוץ הכנסת הרב ירמי סטביסקי, | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:18

הרב מדן סיכם את הדברים בהצעה לנוסח חדש לחוק, שקובע כי מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה בלימוד תורה, אך באותה נשימה גם ב"התגייסות לומדי תורה לקו הראשון בהגנה על המדינה... כלוחמיהם של דוד המלך ויהודה המכבי".