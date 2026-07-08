לעיני הקהל הנדהם: רגע אחד של זעם החריב לספורטאית את הקריירה 

טורניר הנוער של אליפות וימבלדון לטניס סיפק השבוע רגע חריג, כאשר טניסאית איבדה לרגע את שיקול דעתה - ונפסלה מיידית מהמשחק.

הטנסיאית הגרמנייה בת ה־15 אידה וובקר נפסלה במהלך משחק הסיבוב הראשון לאחר שהשליכה את מחבטה בזעם – וזה עף אל עבר היציעים.

התקרית התרחשה במהלך המערכה השנייה במשחק. לאחר שוובקר חבטה כדור מחוץ לקווים, היא השליכה את המחבט בעוצמה אל הקרקע. המחבט קפץ מהדשא והמשיך אל עבר אזור היציעים, שבו ישבו הצופים.

לפי הדיווחים, לא ברור אם המחבט פגע באחד מהנוכחים, אך בעקבות האירוע עצרו השופטים את המשחק והתייעצו לגבי העונש הראוי.

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בסיום ההתייעצות הוחלט לפסול את וובקר מהמשחק בשל עבירת התנהגות חמורה. לאחר המשחק התייחסה וובקר לאירוע בסטורי שפרסמה באינסטגרם וכתבה: "דברים כאלה קורים, לומדים מהם."