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כולם להתפקד

הטבע השתגע? החקלאי שמפקד על נחיל אפרוחים בתיאום מושלם

סרטון ווויראלי חדש שמשגע את הרשת חושף חקלאי בעל יכולת שליטה בעדר האפרוחים שלו | התיעוד מראה כיצד הם מקיפים אותו בדיוק מרהיב ובתיאום מושלם ברגע שהוא נותן את הפקודה (חדשות בעולם)

בעולם של היום, שבו כולם מחפשים דרכים קלות להשיג תשומת לב מהירה, חקלאי אחד הצליח לעשות זאת בדרך המקורית ביותר.

התיעוד, שהפך ללהיט מציג מחזה סוריאליסטי שמותיר את הצופים המומים.

במרכז התיעוד עומד חקלאי שזכה לתואר "מנהיג האפרוחים" מצעע פעלול שממגנט אליו מאות אפרוחים בתוך שניות ספורות.

אפרוחים להתפקד
אפרוחים להתפקד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בניגוד לכל מה שחשבנו על ההתנהגות של בעלי כנף, ברגע שהחקלאי נותן את הפקודה, נחיל עצום של תרנגולות נע לעברו בבת אחת ומקיף אותו מכל עבר.

היכולת הזו להניע מסה כזו של בעלי חיים בתיאום כה מדויק הפכה את הסרטון לוויראלי ביותר ברשתות החברתיות, כשהוא מוכיח שלפעמים הטבע והקשר בין אדם לחיה יכולים לייצר תוכן עוצמתי יותר מכל אפקט מיוחד.

חיותרץ ברשתתרנגוליםמגנטיםאפרוחים
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