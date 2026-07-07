גבר צ'יליאני בשם אדריאן סימנקאס עבר חוויה יוצאת דופן כאשר לווייתן גדול־סנפיר בלע אותו ואת הקיאק שלו למשך שניות ספורות במהלך שיט במצר מגלן שבפטגוניה הצ'יליאנית – ואז פלט אותו ללא פגע.

התקרית אירעה בזמן שאדריאן שט בקיאק לצד אביו, דל סימנקאס, שתיעד את הרגע במצלמה. בסרטון נראה הלווייתן מגיח לפתע מהמים, בולע את הקיאק ואת אדריאן, ולאחר כמה שניות משחרר אותם. האב נשמע קורא לבנו להישאר רגוע עד שחזר אל פני המים.

אדריאן סיפר כי היה משוכנע שהוא עומד למות וכי הלווייתן בלע אותו. לדבריו, לאחר שהשתחרר חשש בעיקר לשלום אביו ולכך שלא יספיקו להגיע לחוף לפני שיסבול מהיפותרמיה במים הקפואים.

השניים הצליחו לשוב לחוף ללא פגע. האירוע התרחש במצר מגלן, אחד מאתרי התיירות המפורסמים בדרום צ'ילה, הידוע בפעילויות שיט והרפתקאות, אך גם במימיו הקרים במיוחד.

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מומחים מציינים כי תקיפות של לווייתנים נגד בני אדם נדירות מאוד. לדבריהם, ככל הנראה הלווייתן בלע את אדריאן בטעות בזמן שעלה אל פני המים כדי לאכול, ופלט אותו מיד לאחר שהבין שאינו הטרף הרצוי.