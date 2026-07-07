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סוף הדרך: האיש שנלחם על חיי נצח קיבל בשורה נוראה

בריאן ג'ונסון, יזם הטכנולוגיה המוכר בזכות פרויקט הארכת החיים שלו, חשף כי אובחן במחלת דלקת קיבה אוטואימונית | מדובר במחלה אשר אין לה תרופה ידועה

בריאן ג'ונסון (צילום: Bryan Johnson kernel flow)

בריאן ג'ונסון, יזם הטכנולוגיה האמריקני המוכר בזכות פרויקט הארכת החיים שלו, חשף כי אובחן במחלת דלקת קיבה אוטואימונית, לאחר שנים של בדיקות וניסיונות להבין את מקור המחסור המתמשך בברזל בגופו.

ג'ונסון, שמשקיע מדי שנה מיליוני דולרים בניסויים ובטיפולים שמטרתם להאט את תהליכי ההזדקנות, סיפר כי לאחר שהאבחנה אושרה בחודש מאי, הוא הקים צוות רפואי חדש וביצע שורת בדיקות מקיפות, ובהן קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, בדיקות דם וביופסיות. לאחר מכן טופל בעירויי ברזל וכעת הוא נמצא במעקב רפואי צמוד.

לדבריו, מאחר שאין כיום טיפול שמרפא את המחלה, הצוות שלו בוחן אפשרויות טיפול ניסיוניות המבוססות על מערכת החיסון, ובהן שימוש בנוגדנים שפותחו בעזרת בינה מלאכותית במטרה לעצור את התהליך האוטואימוני. הוא הדגיש כי מדובר בגישות מחקריות שעדיין אינן מאושרות לשימוש רפואי.

בסיום דבריו שיתף ג'ונסון כי בעברו ניהל אורח חיים לא בריא שכלל מזון מהיר, שתייה ממותקת, מתח מתמשך והשמנה. הוא קרא לציבור שלא להתעלם מתסמינים ממושכים ולפנות לבירור רפואי מוקדם כאשר מתעוררות בעיות בלתי מוסברות.

בריאותמחקרמחלהפרויקטאריכות ימים

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