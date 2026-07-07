כיכר השבת
"אקרא לה אנטישמית"

ממדאני איבד את זה אחרי שהמגישה הטיחה את האמת בשידור חי

לשכת ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני התעמתה עם ABC לאחר שמגישה כינתה מועמדת סוציאליסטית שהוא תומך בה "אנטישמית"

ממדאני מימין, היינס משמאל (צילום: שאטרסטוק)

לשכתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, התעמתה עם בכירי רשת ABC לאחר שמגישת תוכנית האירוח "The View", שרה היינס, כינתה מועמדת סוציאליסטית לקונגרס הנתמכת על ידי ממדאני "אנטישמית", כך עולה מדיווח של אתר Semafor.

כזכור, ממדאני חיזק לאחרונה את השפעתו הפוליטית כאשר שלושה מועמדים שבהם תמך ניצחו בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית בניו יורק.

לפי הדיווח, לאחר הניצחונות ניסתה לשכתו לקדם את הופעתם של המועמדים בתוכנית "The View", אך ההפקה דחתה את הבקשה.

במהלך שידור התוכנית ב-24 ביוני מתחו המגישות אליסה פארה גריפין ושרה היינס ביקורת על כמה מהמועמדים שנתמכו על ידי ממדאני.

היינס התייחסה למועמדת דריאליסה אבילה שבלייה, שלטענתה השתתפה בעצרת אנטי ישראלית ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר הטבח, ואמרה: "אני פשוט אקרא לה אנטישמית. היא בעצמה הייתה מתגאה בתואר הזה, תאמינו לי".

בעקבות הדברים פנה אחד מעוזריו של ממדאני לבכירי ABC בזעם והזהיר כי ההתבטאות של היינס עלולה להשפיע על הופעות עתידיות של ראש העיר או של המועמדים הנתמכים על ידו בתוכנית. הן לשכתו של ממדאני והן רשת ABC לא הגיבו לבקשות התגובה בנושא.

אנטישמיותניו יורקמתקפהABCזוהראן ממדאני

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