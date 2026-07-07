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שותים קפה בתוך אקווריום ענק: בית הקפה בתאילנד שמטריף תיירים

שכחו מכל מה שהכרתם על ישיבה בבית קפה - בתאילנד יש מקום שבו כדי ליהנות מקפה ומאפה תצטרכו לחלוץ נעליים ולהכניס את הרגליים למים (חדשות בעולם)

"קפה הדגים המתוקים" בתאילנד (צילום: מסך)

"קפה הדגים המתוקים" הפך לאחת האטרקציות המסקרנות בתאילנד, כשהוא מציע למבקרים חוויה יוצאת דופן שבה שולחנות, כיסאות ודגים צבעוניים נפגשים באותו חלל.

במקום רצפה רגילה, המבקרים דורכים למעשה בתוך בריכת מים צלולה שבה מסתובבים דגים צבעוניים, מה שיוצר תחושה כאילו נכנסתם לתוך אקווריום ענק.

הקונספט הייחודי הפך את המקום ללהיט בקרב תיירים שמחפשים חוויות יוצאות דופן ושונות מבתי הקפה המסורתיים.

מעבר לחוויה הוויזואלית, המבקרים זוכים גם למפגש ישיר עם הדגים. בזמן שהם יושבים ושותים את המשקה שלהם, דגים קטנים נוגעים בכפות הרגליים ומנשנשים בעדינות את העור.

"קפה הדגים המתוקים" בתאילנד
"קפה הדגים המתוקים" בתאילנד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לצד ההתלהבות, הרעיון עורר גם ביקורת מצד חלק ממומחי בעלי חיים ואקווריומים, שהעלו שאלות בנוגע לתנאי המחיה של הדגים ולשילוב בין פעילות אנושית אינטנסיבית לבין סביבת חיים של בעלי חיים.

מנגד, בעלי המקום טוענים כי הם משקיעים רבות בתחזוקת המים ובשמירה על בריאות הדגים. לדבריהם, המבקרים נדרשים לשטוף ולחטא את רגליהם לפני הכניסה למים, המקום משתמש במערכות סינון מתקדמות ומתבצעות החלפות מים וניקוי שוטפים.

בית הקפה מבחוץ
בית הקפה מבחוץ| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הקונספט של בתי קפה שמשלבים מים, דגים ועיצוב יוצא דופן צובר פופולריות במדינות נוספות באסיה, שם עסקים נוספים מנסים ליצור חוויות דומות שמשלבות אוכל, בילוי וטבע.

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