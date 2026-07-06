בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות נראים עשרות בני אדם מתנפלים על מטען של מנגו שהתפזר לאחר שמשאית התהפכה, ואוספים את הפירות לשקים, תיקים ואף לבדים מאולתרים, במקום לסייע לנהג או לבדוק את מצבו.

מדובר ככל הנראה בתאונה שאירעה במדינת קרנאטקה שבהודו, בהתבסס על לוחית הרישוי של המשאית. עד כה לא פורסמה הודעה רשמית על מצבו של הנהג, ולא דווח על נפגעים נוספים.

הסרטון, שפורסם ברשת X, עורר גל של ביקורת מצד גולשים, שרבים מהם הביעו זעזוע מהתנהגות ההמון. אחד המגיבים כתב כי "כך נראית אנושיות שמתה", בעוד אחר טען כי במקום לסייע לנפגעי התאונה, אנשים בחרו לנצל את ההזדמנות כדי לבזוז את המטען.

גולש נוסף שיתף סיפור אישי וסיפר כי אביו, שהיה בעל משאית, איבד סחורת בצל בשווי של כ־3.5 מיליון רופי לאחר שמשאיתו התהפכה וכל המטען נבזז. לדבריו, רק בעל הסחורה מבין את גודל ההפסד שנגרם במקרים כאלה.