כיכר השבת
אינסטינקט פראי

"האנושיות מתה": מה שקרה למשאית מנגו שהתהפכה עורר זעם ברשת | צפו

סרטון ויראלי מהודו מתעד עשרות אנשים בוזזים מטען מנגו ממשאית שהתהפכה במקום לסייע לנהג | הסרטון עורר ביקורת חריפה ברשת

בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות נראים עשרות בני אדם מתנפלים על מטען של מנגו שהתפזר לאחר שמשאית התהפכה, ואוספים את הפירות לשקים, תיקים ואף לבדים מאולתרים, במקום לסייע לנהג או לבדוק את מצבו.

מדובר ככל הנראה בתאונה שאירעה במדינת קרנאטקה שבהודו, בהתבסס על לוחית הרישוי של המשאית. עד כה לא פורסמה הודעה רשמית על מצבו של הנהג, ולא דווח על נפגעים נוספים.

הסרטון, שפורסם ברשת X, עורר גל של ביקורת מצד גולשים, שרבים מהם הביעו זעזוע מהתנהגות ההמון. אחד המגיבים כתב כי "כך נראית אנושיות שמתה", בעוד אחר טען כי במקום לסייע לנפגעי התאונה, אנשים בחרו לנצל את ההזדמנות כדי לבזוז את המטען.

גולש נוסף שיתף סיפור אישי וסיפר כי אביו, שהיה בעל משאית, איבד סחורת בצל בשווי של כ־3.5 מיליון רופי לאחר שמשאיתו התהפכה וכל המטען נבזז. לדבריו, רק בעל הסחורה מבין את גודל ההפסד שנגרם במקרים כאלה.

הודוסרטון ויראלימשאיתפירותמנגו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר