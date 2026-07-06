ה"ספיידרמן" הפולני כבש את גג אירופה - ואז חיכתה לו הפתעה

הספיידרמן הפולני על ה"ורסו טאוור", המבנה הגבוה ביותר במדינה ובאיחוד האירופי ( צילום: רשתות חברתיות -By Anty000 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123893102 )

אירוע דרמטי ויוצא דופן הרעיד את מרכז הבירה הפולנית בבוקר יום ראשון כוחות ההצלה, המשטרה וכיבוי האש הוזעקו בדחיפות למגדל ה"ורסו טאוור", המבנה הגבוה ביותר במדינה ובאיחוד האירופי, לאחר שהתקבל דיווח על אדם המטפס על חזית הזכוכית של המגדל. ה"מטפס" התגלה כמרצ'ין באנוט, בן 37, הידוע בכינויו ה"ספיידרמן" של פולין. באנוט ביצע את הטיפוס בשיטת "סולו חופשי" ללא שום ציוד בטיחות, חבלים או רתמות, כשהוא מסתמך אך ורק על ידיו ועל נעלי טיפוס מיוחדות.

הספיידרמן הפולני על ה"ורסו טאוור", המבנה הגבוה ביותר במדינה ובאיחוד האירופי, - צילום: רשתות חברתיות הספיידרמן הפולני על ה"ורסו טאוור", המבנה הגבוה ביותר במדינה ובאיחוד האירופי, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:09

הוא טיפס לגובה עוצר נשימה של 230 מטרים לאורך הקירות החיצוניים של המגדל. עוברי אורח המומים צפו בו מלמטה כשהוא לבוש בחולצה לבנה עם סמל הנשר הפולני. עם הגעתו לקצה המבנה, לאחר שהשלים את המשימה המפחידה, כוחות משטרה כבר המתינו לו על הגג ועצרו אותו מיד עם סיום הטיפוס.

הספיידרמן הפולני בידי השוטרים ( צילום: מסך )

באנוט, המפורסם בטיפוסים דומים על מבנים ברחבי העולם, נראה מחייך בתמונות לאחר המעצר.

באופן מפתיע, הוא אף מצא זמן להודות למתכנני הבניין על השימוש בסיבי זכוכית מחוזקים בביצועים גבוהים, שהקלו על האחיזה שלו במהלך הטיפוס המסוכן. המשטרה המקומית אישרה כי האירוע הסתיים במעצרו של המטפס ללא נפגעים בנפש.