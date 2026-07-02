בני הזוג בראש המגדל ( צילום: רשתות חברתיות )

ביום רביעי האחרון, מבקרים בקומה ה-102 של האמפייר סטייט בילדינג נדהמו לראות זוג לבוש שחור חומק דרך פתח תחזוקה נעול ומטפס לעבר פסגת האנטנה של הבניין. השניים, אנג'לה ניקולאו (33) ואיבן קוזנצוב (32) , הם מטפסי גגות ידועים.

בשיא הגובה, כשהם תלויים בין שמיים לארץ ללא רתמות בטיחות, הניפו השניים שלט ענק שעליו נכתב: "כאשר כוחה של האהבה יגבר על האהבה לכוח, העולם יידע שלום" – ציטוט המיוחס לג'ימי הנדריקס, והפוליטיקאי הבריטי ויליאם גלדסטון. רגע השיא של האירוע התרחש כאשר השניים החלו לרדת מהמשדר לעבר פלטפורמה נמוכה יותר. שם, בגובה של מאות מטרים מעל רחובות ניו יורק, קוזנצוב כרע ברך ושלף טבעת. ניקולאו הנרגשת השיבה בחיוב וענדה את הטבעת. בעוד הזוג חוגג את אירוסיו, כוחות הביטחון של ניו יורק כבר היו בפעולה.

המסוק המשטרתי חג סביב הזוג ( צילום: רשתות חברתיות )

שוטרים מיחידת השירותים המיוחדים (ESU) טיפסו אל תוך מבנה הצריח והמתינו לבני הזוג באמצע הדרך למטה. הם נעצרו סמוך לשעה 13:00 והובלו מחוץ לבניין כשהם באזיקים.

כנגד השניים הוגשו אישומים חמורים, הכוללים פריצה, סיכון רשלני, הסגת גבול והחזקת כלי פריצה. מומחי בטיחות הזהירו כי הטיפוס היה מסוכן במיוחד לא רק בגלל הגובה, אלא גם בשל האנרגיה החשמלית הגבוהה ושידורי הטלוויזיה והרדיו הפעילים מהאנטנה.

דובר של האמפייר סטייט בילדינג מסר כי מדובר ב"אירוע לא מורשה", והזכיר בציניות כי הבניין מציע חבילת הצעת נישואין רשמית ובטוחה בקומה ה-86 תמורת 1,000 דולר. מנגד, אביה של אנג'לה, אמן קרקס רוסי, הגן על בתו ואמר כי מדובר בפעילות נורמלית לחלוטין: "למה שאהיה מודאג? גם אני מטפס על גגות".

הזוג מצטרף לרשימה קצרה של הרפתקנים שטיפסו על הבניין, הפעם, המסע לפסגה הסתיים בבית המשפט במנהטן.