משעשע: הנוסעים גילו במהלך הטיסה את הנוסע המפתיע שבמטוס | צפו

תיעוד משעשע שפורסם בימים האחרונים ברשתות החברתיות עורר עניין רב בקרב הגולשים. בתיעוד נראה כלב מסוג דוברמן, היושב על כיסא במטוס לצד בעליו. גולשים רבים תהו האם הסרטון אמיתי או נוצר בבינה מלאכותית, שכן הדבר אינו מקובל על פי הנהלים.

באופן כללי, העלאת כלב למטוס דורשת תכנון מוקדם. יש לקבל אישור מחברת התעופה בעת רכישת הכרטיס, להכין את הכלב לטיסה באמצעות מנשא או כלוב הטסה מתאים, ולאסוף את כל האישורים הווטרינריים הנדרשים (שבב, חיסונים ותעודת בריאות) בהתאם לדרישות מדינת היעד.

התיעוד גרר תגובות רבות ומשעשעות. גולש כתב כי הכלב "יושב כמו ג'נטלמן, כאילו הוא הבעלים". אחר כתב כי הכלב נראה "יותר רגוע מרוב הנוסעים". אחרים תהו האם בעלי הכלב שילם מחיר רגיל כמו כל נוסע או שקיבל מחיר מיוחד.