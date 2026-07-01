הצטלם על קצה הצוק - וצנח לתהום לעיני החברים המזועזעים

בתחילת השבוע, הטיול של קאיו רושה אגיאר ארבל (44) בברזיל הפך לטרגדיה בלתי נתפסת. קאיו, שהיה חלק מצוות תמיכה לקבוצת מטיילים במריקה, שבריו דה ז'ניירו, טיפס על מבנה סלע תלול בפסגת "פדרה דו מקאקו" כדי להצטלם על רקע הנוף הפנורמי של העיר.

בסרטון קשה לצפייה שצולם על ידי אישה מהקבוצה, נראה קאיו עומד בזהירות על הסלע. רגע לפני האסון, האישה שצילמה נשמעה מזהירה אותו וקוראת לו להיזהר. כשניסה להסתובב כדי לרדת מהסלע ולחזור למסלול, הוא איבד את שיווי משקלו והחליק מהקצה.

לעיניהם ההמומות של חבריו לקבוצה, שזעקותיהם נשמעו ברקע, הוא צנח לתהום מגובה של כ-150 מטרים.