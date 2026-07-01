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קשה לצפייה

הצטלם על קצה הצוק - וצנח לתהום לעיני החברים המזועזעים

מטייל איבד את חייו ברגע אחד של חוסר זהירות על פסגת צוק  בזמן שחבריו מתעדים את הזוועה במצלמה (חדשות בעולם)

קאיו (צילום: רשתות חברתיות)

בתחילת השבוע, הטיול של קאיו רושה אגיאר ארבל (44) בברזיל הפך לטרגדיה בלתי נתפסת. קאיו, שהיה חלק מצוות תמיכה לקבוצת מטיילים במריקה, שבריו דה ז'ניירו, טיפס על מבנה סלע תלול בפסגת "פדרה דו מקאקו" כדי להצטלם על רקע הנוף הפנורמי של העיר.

בסרטון קשה לצפייה שצולם על ידי אישה מהקבוצה, נראה קאיו עומד בזהירות על הסלע. רגע לפני האסון, האישה שצילמה נשמעה מזהירה אותו וקוראת לו להיזהר. כשניסה להסתובב כדי לרדת מהסלע ולחזור למסלול, הוא איבד את שיווי משקלו והחליק מהקצה.

לעיניהם ההמומות של חבריו לקבוצה, שזעקותיהם נשמעו ברקע, הוא צנח לתהום מגובה של כ-150 מטרים.

קאיו צונח אל מותו
קאיו צונח אל מותו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

צוותי חירום ומכבי אש הוזעקו למקום מיד, אך נתקלו בקשיים עצומים להגיע לזירה עקב צמחייה סבוכה ותנאי שטח תלולים ביותר. כוחות ההצלה השתמשו במסוק ובמערכות חבלים במבצע שארך כארבע שעות, אולם כשהגיעו אל קאיו, הוא כבר היה ללא רוח חיים.

גורמים מקומיים מציינים כי המסלול המדובר מסוכן ביותר ונטול שילוט אזהרה או מעקות הגנה ליד המצוקים, מה שהופך את השהות בפסגה למסוכנת במיוחד, בעיקר בעת ניסיון לצלם תמונות.

המדריכים משליכים את הצעירה
המדריכים משליכים את הצעירה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מדובר בתאונה הקטלנית השנייה באזור בתוך פחות משבועיים, לאחר שאישה בת 59 נהרגה בנפילה במהלך פעילות סנפלינג באתר סמוך. משטרת ריו דה ז'ניירו חוקרת כעת את נסיבות המקרה.

אסוןנפילה מגובהטיולברזילרץ ברשת
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