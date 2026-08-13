מזעזע: המעשה המקומם ליד שלט ההנצחה לאבא החרדי שנרצח עם ילדיו

שני צעירים בני 19 הורשעו בצרפת בעבירה חמורה של האדרת טרור, לאחר שתועדו מבצעים הצדעה נאצית במועל יד סמוך לבית כנסת בעיר סרסל, הממוקמת במחוז ואל-ד'אואז שבפרברים הצפוניים של פריז.

על פי החלטת בית המשפט בפונטואז, שדן במקרה בהליך מזורז, אחד הצעירים – אזרח רוסי – נידון לשמונה חודשי מאסר בפועל וכן לעונש של הרחקה לצמיתות משטחה של צרפת. כך דווח היום (חמישי) ב-Ynet ובסוכנות הידיעות AFP. חברו לביצוע המעשה, אזרח צרפתי ממוצא אוקראיני, נידון לשישה חודשי מאסר. בנוסף לעונשי המאסר, החליט בית המשפט לרשום את השניים במאגר הלאומי הממוחשב של מבצעי עבירות טרור בצרפת.

האירוע המקומם התרחש בשעות הלילה המאוחרות של יום ראשון השבוע, סמוך לשעה 23:00, ברחוב רמון-רושון בעיר. נהג שעבר במקום הבחין בשניים כשהם מצלמים את עצמם מבצעים הצדעות נאציות במועל יד מול בית הכנסת המרוקאי המקומי.

המעשה הפך מקומם ופוגעני עוד יותר בשל המיקום המדויק שבו בחרו לעמוד: מתחת ללוח הנצחה רשמי שהוקם לזכר קורבנות הפיגועים האכזריים שביצע המחבל מוחמד מראח בטולוז בשנת 2012, באחד מהם נרצחו מורה חרדי ושלושה ילדים, בהם שני בניו, בבית הספר "אוצר התורה".

כוחות המשטרה שהוזעקו למקום עכבו את החשודים זמן קצר לאחר מכן והעבירו אותם לחקירה. ממצאי החקירה, שנתמכו בתיעוד ממצלמות האבטחה העירוניות ובתמונות שנמצאו במכשיר הטלפון הנייד של אחד מהם, אישרו באופן חד-משמעי את ביצוע המחווה האנטישמית. מהחקירה אף עלה כי האזרח הרוסי ביצע את ההצדעה יחד עם אדם נוסף שזהותו טרם פוענחה, והוא לא נעצר עד כה.

העיר סרסל ידועה כביתה של קהילה יהודית גדולה ומשגשגת, וצרפת כולה מחזיקה בקהילה היהודית הגדולה ביותר במערב אירופה, המונה כחצי מיליון בני אדם. פסק הדין העלה שוב לסדר היום את התמודדותה הקשה של יהדות צרפת עם גל האנטישמיות הגואה בשנים האחרונות, אשר הגיעה לשיאים חדשים וחסרי תקדים מאז מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר 2023 והמלחמה שנפתחה בעקבותיה.

בתגובה לגזר הדין, בירך נשיא הקהילה היהודית בסרסל, מואיז כחלון, על החלטת בית המשפט ואמר כי תגובה ענשתית מהירה ותקיפה היא "הדרך היחידה" להתמודד עם גל האנטישמיות המתפשט באזור ואל-ד me'אואז וברחבי צרפת כולה. לצד זאת, הביע כחלון דאגה עמוקה מהעובדה שהפרובוקציה האנטישמית בוצעה בריש גלי, במרחב הציבורי ותוך תיעוד גלוי. בדבריו ציין כי הקהילה ניצבת כיום מול זן חדש ומטריד של אנטישמיות, המוגברת ומוחזקת גם על ידי גורמי ימין קיצוני הפועלים מחוץ לגבולות צרפת.