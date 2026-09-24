נשים חזקות בסוריה: המחזה החריג שהסעיר את דמשק

סוריה משנה כיוון? המחזה החריג שנחשף בטקס מיוחד ( צילום: מסך )

סוריה החדשה מציגה מחזה שלא נראה קודם: 150 נשים סיימו השבוע את הכשרתן והפכו לבוגרות המחזור הראשון של המכון החדש לשוטרות במדינה.

טקס הסיום נערך ביום שלישי בעיר א־תל, שבפאתי דמשק, במסגרת המאמצים של השלטונות החדשים לבנות מחדש את מערכות הביטחון והמשטרה. הבוגרות עברו תוכנית הכשרה שנמשכה שישה חודשים וכללה אימונים צבאיים וגופניים, לימודי חוק ומשטרה, מיומנויות שטח והתמודדות עם מקרים שבהם נדרשת נוכחות נשית במסגרת העבודה המשטרתית. במהלך הטקס הן נראו צועדות במבנים, מבצעות תרגילים ומציגות חלק מהיכולות שרכשו במהלך ההכשרה. ההכשרה לא הסתכמה בכושר גופני ובתרגילים צבאיים. לדברי מנהלת המכון, תא"ל הודא סרג'אווי, הנשים למדו גם את חוקי המשטרה, זכויות אדם, דיני הגירה ודרכונים, וכן נושאים הקשורים למאבק בסמים. ההכשרה כללה גם אימונים בשימוש בנשק.

סוריה משנה כיוון? המחזה החריג שנחשף בטקס מיוחד - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:16 סוריה משנה כיוון? המחזה החריג שנחשף בטקס מיוחד ( צילום: רשתות ערביות )

אחד הפרטים הבולטים בתהליך הקבלה למכון היה הדרישה להשכלה תיכונית, לצד תנאים גופניים הנוגעים לגובה, משקל ומצב בריאותי. השלטונות הסוריים מסרו כי המכון צפוי להמשיך להכשיר מחזורים נוספים של שוטרות.

לאחר סיום ההכשרה צפויות הבוגרות להשתלב ביחידות שונות של משרד הפנים ברחבי סוריה.

שר הפנים הסורי, אנאס חטאב, השתתף בטקס ואמר כי הבוגרות השלימו תוכנית מקיפה בתחומי הביטחון, החוק והמינהל וכעת הן מתחילות את דרכן המקצועית בשירות הציבור.

האירוע מגיע כחלק מהניסיון של השלטונות החדשים בסוריה לבנות מחדש את מנגנוני הביטחון במדינה, לאחר נפילת משטרו של בשאר אל־אסד ושינויים רחבים במשרד הפנים ובמערכות הביטחון. מנהלת המכון הגדירה את המחזור כראשון מסוגו ב"סוריה החדשה" בתחום הביטחון.