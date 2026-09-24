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ביקור מפתיע

מרדף מפחיד מול המצלמה: החיה התנפלה על בעל הבית ההמום

ג'יימס פלרין יצא לחצר ביתו באשוויל כדי לסגור צינור מים, אלא שאז דובה שחורה הגיחה לפתע והחלה לרדוף אחריו | מצלמת האבטחה תיעדה את המנוסה הדרמטית (מעניין)

רגע מלחיץ תועד במצלמת אבטחה בבית באשוויל שבצפון קרוליינה, כאשר דוב שחור גדול הגיח לפתע מהחצר ורדף אחרי בעל הבית.

האירוע התרחש ב־19 בספטמבר. ג'יימס פלרין יצא מביתו כדי לסגור צינור מים, אך זמן קצר לאחר שפתח את הדלת הבחין בדוב גדול שהסתער לכיוונו. פלרין סיפר כי מדובר ככל הנראה בדובה שהייתה יחד עם גור באזור הבריכה שבחצר.

בתיעוד נראית החיה רצה לעברו, בעוד הוא מנסה להתרחק במהירות ולמצוא מקום בטוח. במהלך המנוסה הוא עבר באזור הגינון שבחצר, עד שמשהו שהפיל גרם לדובה להיבהל ולסגת.

פלרין הצליח להיכנס בחזרה לביתו ללא פגע. לאחר שבחן את הסרטון, הוא הבין עד כמה המפגש היה מסוכן, ואמר כי הדובה הייתה עלולה לגרום לו נזק משמעותי אילו הייתה מצליחה להשיג אותו.

האירוע מגיע זמן קצר לאחר שמקרים נוספים של מפגש בין דובים לבני אדם דווחו באזור אשוויל. ועדת משאבי חיות הבר של צפון קרוליינה הזהירה לאחרונה את תושבי האזור שלא להשאיר מזון, פסולת או מזון לחיות מחמד נגישים לדובים, שעלולים להתרגל למצוא מזון בסביבת בתים.
תיעודסרטון ויראלימרדףבעלי חייםצפון קרוליינהדובים

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