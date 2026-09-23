הבחירות הכי שמנות בעולם: מיליוני גולשים מכל העולם כבר הצביעו

המנצחים משנים עברו ( צילום: אתר התחרות )

בזמן שבארצות הברית עסוקים במערכת הפוליטית, מיליוני בני אדם ברחבי העולם עוקבים בימים אלה אחר מערכת בחירות מסוג אחר לגמרי: הקרב על תואר הדוב השמן ביותר באלסקה.

"תחרות הדובים השמנים" חוזרת בימים אלה לשמורת קטמאי שבאלסקה, כאשר 16 דובים חומים מתמודדים בטורניר מיוחד שבו הציבור הוא זה שמחליט מי מהם השמין בצורה המרשימה ביותר לקראת החורף. ההצבעה החלה ב־22 בספטמבר ותימשך עד 29 בספטמבר, אז יוכרז הזוכה. מדובר באירוע שהפך בשנים האחרונות לתופעת רשת עולמית. בשנה שעברה הצביעו יותר מ־1.7 מיליון בני אדם ביותר ממאה מדינות, לאחר שהתחרות שהחלה בשנת 2014 בהצבעה קטנה ברשת הפכה לאירוע בינלאומי שמושך קהל עצום מדי שנה.

הדובים מסתערים על הדגים באלסקה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 הדובים מסתערים על הדגים באלסקה ( צילום: רשתות חברתיות )

מי שמגיע השנה לתחרות עם תואר האלוף הוא דוב מספר 32, המכונה "צ'אנק", שזכה בתואר ב־2025. משקלו הוערך אז בכ־1,200 פאונד, כמעט 550 קילוגרם, והוא חוזר כעת כדי לנסות לזכות בתואר בפעם השנייה ברציפות. מולו מתמודדים דובים נוספים, בהם "גאלי", דוב מספר 903, שהוא צאצא של הדובה "גרייזר", שזכתה בתחרות פעמיים.

אלא שהמטרה של הדובים אינה באמת לזכות בתחרות, אלא לשרוד. במהלך חודשי הקיץ הם אוכלים כמויות עצומות של סלמון, ובעזרת שכבות השומן שהם צוברים הם נערכים לחורף, שבו הם נכנסים למאורות ונשענים על מאגרי האנרגיה שצברו.

לפי שירות הפארקים הלאומיים של ארצות הברית, דובים באזור נהר ברוקס יכולים להעלות מאות קילוגרמים במהלך עונת האכילה. בתקופת החורף הם עשויים לאבד עד שליש ממשקל גופם, ולכן השומן שנצבר בחודשים שלפני הכניסה למאורה הוא למעשה עניין של הישרדות.

במשקל כבד - "צ'אנק" עומד מתחת למפלי ברוקס. ניתן לראות את לסתו השבורה ואת אחד מניביו בצד ימין של חוטמו. ( צילום: שירות הפארקים הלאומיים של ארה״ב / טיילר כרמק )

הדובים נוהרים אל נהר ברוקס בזכות כמויות הסלמון העצומות המגיעות אליו. במקום שבו עבור בני אדם מדובר במראה בלתי נתפס, עבור הדובים מדובר בחגיגה שנתית: הם מבלים שעות במים, תופסים דגים וממשיכים לאכול ככל שהעונה מאפשרת להם.

ולמרות השם המשעשע של התחרות, הדובים אינם נשקלים במיוחד לצורך ההצבעה. הציבור מתבקש להתרשם מהמראה שלהם, מהשינוי שעברו במהלך הקיץ ומהסיפור של כל דוב. שירות הפארקים מדגיש כי התחרות נועדה גם להמחיש עד כמה שומן חיוני להישרדותם של הדובים ולחשוף את הציבור למערכת האקולוגית העשירה של קטמאי.

התחרות נערכת בשיטת טורניר, כאשר בכל סיבוב דובים מתמודדים זה מול זה והגולשים בוחרים מי מהם ימשיך לשלב הבא. לקראת ההכרעה הסופית נשארים רק שני דובים, והציבור מכריע מי מהם יוכתר לאלוף "שבוע הדובים השמנים" לשנת 2026.

העניין סביב התחרות כבר מזמן חורג מגבולות אלסקה. מצלמות המוצבות באזור מאפשרות לצופים לעקוב אחר הדובים בזמן אמת, והצופים יכולים לראות אותם דגים, נחים, נלחמים על מקומות טובים בנהר ובעיקר מנסים לאכול כמה שיותר לפני שהחורף מגיע.

כעת,השאלה שתעסיק מיליוני גולשים עד סוף השבוע: מי מהדובים יזכה בתואר הנחשק של הדוב השמן ביותר באלסקה?