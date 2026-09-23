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תקועים בתוך המגרש: אתגר מפוקפק כבש את ניגריה

הם לא יכולים לרוץ, לבעוט או אפילו להשתמש בידיים – אבל איכשהו מצליחים לשחק כדורגל (חדשות בעולם)

2תגובות
תקועים בתוך המגרש: אתגר מפוקפק כבש את ניגריה (צילום: מסך )

סרטון משעשע במיוחד שהופץ ברשת מציג גרסה יוצאת דופן לכדורגל שולחן: הפעם השחקנים עצמם הופכים לחלק מהמגרש, כשהם כמעט אינם יכולים לזוז ומשתמשים בעיקר בראש ובנשיפות אוויר כדי לנסות להבקיע.

בסרטון, נראים המשתתפים בתוך מגרש ירוק שנבנה במיוחד למשחק. גופם מוסתר מתחת למשטח, בעוד שראשיהם מבצבצים דרך פתחים במגרש, בדומה לשחקנים במשחק כדורגל שולחן.

המשתתפים מחולקים לשתי קבוצות, המסומנות באמצעות סרטי ראש בצבעים שונים, כתום וירוק. המטרה פשוטה: להעביר את הכדור לצד היריב ולהכניס אותו לשער, אלא שבמקום לרוץ אחרי הכדור ולבעוט בו, השחקנים נאלצים להסתמך על נגיחות קלות ועל נשיפות אוויר כדי לשנות את כיוונו.

תקועים בתוך המגרש: אתגר מפוקפק כבש את ניגריה
תקועים בתוך המגרש: אתגר מפוקפק כבש את ניגריה (צילום: רשתות חברתיות)

הפורמט המוזר הופך אפילו מהלך פשוט בכדורגל למשימה לא פשוטה. הכדור הקל משנה כיוון במהירות, והשחקנים צריכים לתאם ביניהם את הנגיחות והנשיפות, תוך שהם כמעט נטולי יכולת תנועה.
כדורגלויראלימונדיאלניגריהרץ ברשת
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2 תגובות

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2
לא מאמין שבזבזתי על זה דקה שלמה חח
אדיר
1
צודק אדיר! וגם למה יש מנגינה מפחידה זה משחק לא? ומה הקשר שהם רעולי פנים
יוסף

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