תקועים בתוך המגרש: אתגר מפוקפק כבש את ניגריה

סרטון משעשע במיוחד שהופץ ברשת מציג גרסה יוצאת דופן לכדורגל שולחן: הפעם השחקנים עצמם הופכים לחלק מהמגרש, כשהם כמעט אינם יכולים לזוז ומשתמשים בעיקר בראש ובנשיפות אוויר כדי לנסות להבקיע.

בסרטון, נראים המשתתפים בתוך מגרש ירוק שנבנה במיוחד למשחק. גופם מוסתר מתחת למשטח, בעוד שראשיהם מבצבצים דרך פתחים במגרש, בדומה לשחקנים במשחק כדורגל שולחן.

המשתתפים מחולקים לשתי קבוצות, המסומנות באמצעות סרטי ראש בצבעים שונים, כתום וירוק. המטרה פשוטה: להעביר את הכדור לצד היריב ולהכניס אותו לשער, אלא שבמקום לרוץ אחרי הכדור ולבעוט בו, השחקנים נאלצים להסתמך על נגיחות קלות ועל נשיפות אוויר כדי לשנות את כיוונו.