"הי, זה לא אני": תמונה ערוכה עוררה סערה באוניברסיטה

סערה התעוררה בימים האחרונים באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה, בעקבות שימוש בבינה מלאכותית לשינוי תמונת סטודנטים בפרסום.

בתמונה המקורית, שצולמה בשנת 2024 באחד מחדרי האוכל באוניברסיטה, נראו שלושה סטודנטים מחייכים למצלמה כשהם מחזיקים צלחות אוכל. אלא שבגרסה ששימשה מאוחר יותר בשלטי פרסום בקמפוס, אחד הסטודנטים הוחלף באמצעות AI באישה שחורה שלא הייתה במקום.

הסטודנט שהוסר מהתמונה הוא בילי רמירז, סטודנט להומנולוגיה באוניברסיטה. לדבריו, חבר שלח לו את ההשוואה בין התמונה המקורית לגרסה שעברה עיבוד, והוא הופתע לגלות כי דמותו הוחלפה לחלוטין.

בנוסף לשינוי המגדר והגזע של הדמות, הבגדים שונו וגם פניהם של שני הסטודנטים האחרים עברו עריכה באמצעות AI, כך שנראו רזים יותר.

לאחר שהמקרה נחשף, השלטים הוסרו. רמירז סיפר כי בתחילה מצא את המקרה משעשע, אך בהמשך אמר כי השינוי בזהותו והוצאתו מהתמונה גרמו לו להרגיש כאילו הוא "נמחק" מייצוג שהיה אמור לכלול אותו.

באוניברסיטה אישרו כי נעשה שימוש בבינה מלאכותית בעריכת התמונה והבהירו כי הדבר נעשה בניגוד למדיניות הרשמית. לפי דוברת האוניברסיטה, המדיניות של סטנפורד אוסרת שימוש ב־AI ליצירה או שינוי של תמונות של אנשי האוניברסיטה, אירועים, מחקרים, מתקנים או הישגים.