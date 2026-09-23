סיוט בקרקעית הים: התגלית שהבריחה מאות תושבים מבתיהם

פצצה אמריקאית ( צילום: רשתות חברתיות )

דרמה בעיר פאלמות' שבמחוז קורנוול בבריטניה: פצצה אמריקאית ממלחמת העולם השנייה, שנותרה במשך יותר מ־80 שנה, התגלתה במים סמוך לרציפי פאלמות'.

הפצצה, שמשקלה מוערך בכ־250 קילוגרם, אותרה ביום שני במרחק של כ־40 מטרים מפנדניס הדלנד. בעקבות הגילוי הוקם תחילה אזור ביטחון ימי ויבשתי, אך לאחר שהמומחים בחנו את הממצא הוחלט להרחיב משמעותית את אזור הסגירה. החל מהבוקר הורחב אזור הפינוי לכ־750 מטרים, ויותר מ־300 בתים נכללו באזור שממנו נדרשו התושבים להתפנות. הרשויות עברו בין הבתים והנחו את התושבים לעזוב עד השעה 9 בבוקר, כאשר השוטרים הבהירו כי אין להיכנס מחדש לאזור עד לקבלת אישור מפורש. למקום הוזעקו מומחי סילוק חומרי נפץ, לצד צוללנים של הצי המלכותי הבריטי מיחידת בראבו, המתמחה באיתור ובנטרול איומים תת־ימיים. במקביל פועלים באזור המשטרה, שירותי הכבאות, משמר החופים ורשות הנמל.

היחידה לסילוק פצצות ( צילום: חיל הים המלכותי של בסיס חיל הים דבונפורט )

הרשויות מסרו כי בשלב זה אין אינדיקציה לסכנה מעבר לאזור הביטחון, אך הציבור והתושבים התבקשו להתרחק מהמקום ולציית להוראות כוחות החירום. גם בעלי סירות התבקשו שלא להתקרב לאזור הימי.

על פי הרשויות, אחת האפשרויות שנבחנות היא הוצאת הפצצה אל הים והשמדתה בפיצוץ מבוקר, אך ההחלטה הסופית תתקבל רק לאחר שהמומחים יסיימו להעריך את מצבה ואת הדרך הבטוחה ביותר לטפל בה.