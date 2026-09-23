 דלג לתוכן הראשי
לא יאומן

4,300$ בגלל נקניקיות בשימורים: הצרפתייה נשברה מול המצלמה אחרי הקנס ההזוי

צרפתייה שטסה לאוסטרליה "נתפסה" במעבר הגבול כאשר במזוודתה אותרה מנה בשרית עם נקניקיות, העברה אסורה של טובין לפי החוק האוסטרלי | הסכום הבלתי נתפס שהושת עליה בגלל החוק היבש (מעניין) 

פרשה הזויה מטלטלת את הרשתות החברתיות בצרפת לאחר שצעירה בשם קלואה נחתה באוסטרליה וגילתה כי היא נדרשת לשלם קנס מטורף בסך של 2,700 אירו.

הסיבה המדהימה לעונש הכבד היא שימורי קסולה המכילים נקניקיות ובשר, אותם רכשה תמורת 1.50 אירו בלבד בסופרמרקט לאחר שהייתה בלונדון בהופעה.

השלטונות באוסטרליה לא מוכנים להתפשר על חוקי ביו-ביטחון קשוחים ואכזריים, המחייבים כל נוסע להצהיר בקפידה על כל מוצר מזון או נקניקיות שהוא נושא בכליו. המטרה היא להגן על המדינה מפני חדירת מזיקים ומחלות, אך במקרה הנוכחי האכיפה הנוקשה הפכה לאירוע סוריאליסטי שגבה מהתיירת את כל חסכונותיה בגלל קופסת שימורים זניחה.

בסרטון קורע לב שהפוך לוויראלי בצרפת וזכה לסיקור רחב ברשתות החדשות המובילות, התייפחה הצעירה וטענה בכאב: "אני לא מעכלת את העובדה שעל קופסת קסולה ב-1.50 אירו אני מאבדת את כל מה שחסכתי". עוד הוסיפה בקיתונות של תסכול: "אני תמיד משתדלת להיות אזרחית ישרה ומעולם לא גנבתי דבר בחיים שלי, ועכשיו כל תוכניות הטיולים שלי, כולל הנסיעה המתוכננת לבאלי, פשוט נמחקו".
אוסטרליהקנסות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר