פרשה הזויה מטלטלת את הרשתות החברתיות בצרפת לאחר שצעירה בשם קלואה נחתה באוסטרליה וגילתה כי היא נדרשת לשלם קנס מטורף בסך של 2,700 אירו.

הסיבה המדהימה לעונש הכבד היא שימורי קסולה המכילים נקניקיות ובשר, אותם רכשה תמורת 1.50 אירו בלבד בסופרמרקט לאחר שהייתה בלונדון בהופעה.

השלטונות באוסטרליה לא מוכנים להתפשר על חוקי ביו-ביטחון קשוחים ואכזריים, המחייבים כל נוסע להצהיר בקפידה על כל מוצר מזון או נקניקיות שהוא נושא בכליו. המטרה היא להגן על המדינה מפני חדירת מזיקים ומחלות, אך במקרה הנוכחי האכיפה הנוקשה הפכה לאירוע סוריאליסטי שגבה מהתיירת את כל חסכונותיה בגלל קופסת שימורים זניחה.

בסרטון קורע לב שהפוך לוויראלי בצרפת וזכה לסיקור רחב ברשתות החדשות המובילות, התייפחה הצעירה וטענה בכאב: "אני לא מעכלת את העובדה שעל קופסת קסולה ב-1.50 אירו אני מאבדת את כל מה שחסכתי". עוד הוסיפה בקיתונות של תסכול: "אני תמיד משתדלת להיות אזרחית ישרה ומעולם לא גנבתי דבר בחיים שלי, ועכשיו כל תוכניות הטיולים שלי, כולל הנסיעה המתוכננת לבאלי, פשוט נמחקו".