השקר נחשף: בכירי חזבאללה לא מתו בתימן – הם חוסלו בדאחייה

לוחמי צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

סערת מידע חסרת תקדים פרצה בימים האחרונים במרחב הדיגיטלי הערבי. הנרטיב ברור וחד: חזבאללה מציג לראווה תמונות של קצינים ופעילים בכירים ש"מתו בתימן". המסמך הוויזואלי והטקסטואלי המופץ ברשתות טוען כי "ישראל נמצאת בתוך שטחם של חזבאללה, כמה צעדים מבתיהם, אבל 'מצפן המנהיגים' הוביל אותם להילחם בתימנים בשירות איראן, במקום להגן על לבנון".

השמות שצוינו בקמפיין הם שמות בכירים המוכרים היטב בקרב פעילי הארגון: מוחמד סרור, היית'ם אל-טבטבאי, חסן סלאמי, מהדי אשמר ווסים ג'באי. הסיפור נשמע חד, ביקורתי ומכה בנקודה רגישה בלבנון – המצב הכלכלי והביטחוני הקטסטרופלי בזמן המלחמה. אלא שהתחקיר מוכיח חד-משמעית: מדובר בפייק ניוז מתוכנן ומתוזמר. הקמפיין נועד להכות בחזבאללה מבפנים, ולהציג אותו כארגון שמפקיר את הבית הלבנוני לטובת מלחמות רחוקות בשירות איראן. במציאות, כל החמישה חוסלו על ידי ישראל בתקיפות ממוקדות בלבנון.

מנהרות הטרור בלבנון - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 1:03 מנהרות הטרור בלבנון ( צילום: צה"ל )

הקשר לתימן: יחידה 3800 והייצוא של הידע הצבאי

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כדי להבין מדוע הקמפיין הזה עובד ואיך נוצרה המניפולציה, יש צורך להפריד בין עובדות היסטוריות לבין נרטיב פוליטי עכשווי. הקשר לתימן אינו בדוי לגמרי, וזו בדיוק הבעיה.

חלק מהבכירים הללו אכן נשלחו בעבר על ידי חזבאללה לאמן, לפתח ולסייע למערך הרקטות והכטב"מים של המורדים החות'ים. הם פעלו במסגרת יחידה 3800 – יחידה מיוחדת וחשובה במערך של חזבאללה, האחראית על תמיכה והכוונה של "ציר ההתנגדות" מחוץ ללבנון: בעיקר בסוריה, בעיראק ובתימן, תחת הכוונה איראנית ישירה.

העובדה שהם שירתו שם בעבר נוצלה ברשתות החברתיות הערביות כדי ליצור נרטיב פוליטי נוח ומכפיש: "אתם נלחמים בתימן במקום להגן על לבנון". אבל המוות עצמו, בפועל, התרחש הרבה יותר קרוב לבית – מידי חיל האוויר הישראלי.

מוחמד סרור (אבו סאלח) – מפקד מערך הכטב"מים וההגנה האווירית של חזבאללה. סרור היה דמות מרכזית בפיתוח יכולות הרחפנים והכטב"מים של הארגון. הוא אכן נשלח בעבר לתימן כדי לאמן את החות'ים במערך האווירי. ב-26 בספטמבר 2024 חוסל בתקיפה ממוקדת בדאחייה בביירות.

היית'ם עלי אל-טבטבאי (אבו עלי) – אחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר בארגון, בעל פרופיל גבוה. בעבר פיקד על יחידת רדואן האליטה ועל יחידה 3800. בשל מעורבותו העמוקה בתימן הציעה ארצות הברית בעבר פרס כספי של מיליוני דולרים על ראשו. לאחר חיסולי הצמרת ב-2024 מונה לראש המטה הצבאי של חזבאללה. הוא חוסל על ידי ישראל בביירות בנובמבר 2025.

חסן סלאמי – מפקד גזרת חג'יר בחזבאללה. היה אחראי בין היתר על תיאום וניהול ירי רקטות ונ"ט לעבר ישראל. חוסל בתקיפת רכב בדרום לבנון באזור כפר רומאן בפברואר 2024.

מהדי אשמר ווסים ג'באי – שניהם פעילי שטח ומהנדסים במערכים הטכנולוגיים והמבצעיים של הארגון. שניהם נהרגו במועדים שונים בלבנון, כחלק מחילופי המהלומות עם ישראל.

השאלה המעניינת היא מדוע הפייק הזה עובד כל כך טוב. הפרסומים ברשתות משתמשים בעובדה אמיתית חלקית – העובדה שאותם מפקדים אכן שירתו בתימן – כדי לבנות סיפור שלם שגוי. במדעי התקשורת, סוג כזה של מניפולציה נקרא "כימרה" תקשורתית: מפלצת המורכבת מחלקים אמיתיים כדי לתת תוקף לחלק השקר.

השילוב הזה הוא קטלני כי הוא קשה להפרכה מיידית עבור הקורא הממוצע. כשיש גרעין של אמת, הסיפור הופך אמין יותר. המטרה הפוליטית היא חד-משמעית: למתוח ביקורת פנימית על חזבאללה כמי שמנהל מלחמות עבור איראן במדינות ערביות מרוחקות, במקום להגן על לבנון עצמה.

האירוע הזה ממחיש היטב את הדינמיקה של מלחמת המידע במזרח התיכון, שבה משתמשים בהיסטוריה המבצעית של הארגון כנגדו לאחר מותו. אבל העובדות בשטח פשוטות, חדות וכואבות עבור חזבאללה: ישראל חיסלה את אותם מפקדים ואנשי טכנולוגיה בדיוק במקום שבו הם פעלו – בלבנון. הדאחייה, דרום לבנון והגזרות המבצעיות היו זירת המוות שלהם, לא תימן.