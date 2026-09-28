בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות על מודזדה האשמי בזארגני, צעירה בת 27 המשמשת כעובדת בארגון הסהר האדום, באשמת ריגול על פי הודאתה. כך דווח באיראן אינטרנשיונל.

ההחלטה התקבלה, לפי הדיווח, למרות עדויות קשות לפיהן הודאתה של הצעירה באשמת ריגול הושגה תחת עינויים פיזיים אכזריים וללא כל גישה לייצוג משפטי הולם במהלך ההליך המשפטי. בזארגני מוחזקת כיום במרכז הכליאה המרכזי של העיר קזווין, הממוקמת כמאה וחמישים קילומטרים מערבית לבירה טהראן.

לפי הדיווח, הפרשה החלה ב-4 באפריל, כאשר כוחות הביטחון האיראניים פשטו באישון לילה על דירתה של בזארגני. השוטרים והסוכנים פרצו אל הבית באמצעות מסור מתכת, בזמן שהיא התגוררה במקום יחד עם אמה הקשישה והחולה בעיר אלבנד הסמוכה לקזווין. לאחר מעצרה הובאה למתקן הכליאה, שם יוחסה לה האשמה החמורה לפיה העבירה את מיקומו של אתר צבאי רגיש לידי גורמים המוגדרים כ"אויב" – אשמה שאותה דחתה בזארגני באופן עקבי ומוחלט.

בהודעה קולית מטלטלת שהצליחה להוציא מתוך כתלי הכלא מוקדם יותר השנה, חשפה בזארגני את מערך ההתעללות שעברה מידי החוקרים. לדבריה, היא הוכתה באכזריות באמצעות צינורות ואלות באזורי הראש, הצוואר והכתפיים לאורך חקירות ארוכות ומתישות.

כתוצאה מהמכות האלימות, נשברו שתי שיניים מפיה והיא החלה לסבול מתסמינים רפואיים קשים הכוללים סחרחורות כרוניות, קוצר נשימה ובעיות לב. למרות החבלות הפיזיות הברורות שנשאו על גופה, הרשויות מנעו ממנה טיפול רפואי, ובקשותיה החוזרות ונשנות להיבדק על ידי רופא מוסמך או להיות מועברת למכון לרפואה משפטית לצורך תיעוד סימני האלימות נדחו על הסף.

החוקרים, כך פירוטה בעדותה, הפעילו עליה לחצים נפשיים ופיזיים כבדים כדי לשבור את רוחה ולהכריח אותה להודות בעבירות שלא ביצעה. "הם מצמידים אליי אלף אשמות ומאלצים אותי: כל מה שאנחנו אומרים לך, את חייבת לכתוב ולחתום", תיארה בהקלטה.

בזארגני ציינה כי חקירותיה התנהלו כשהיא מכוסה עיניים, וכי קטעים מתוך אמירותיה נחתכו ונערכו בקפדנות כדי להרכיב סרטון תעמולתי שהציג אותה כטרוריסטית. סרטון זה שודר בסופו של דבר במסגרת שידורי תעמולה בערוץ הטלוויזיה הממלכתי המחוזי של קזווין. מעבר להאשמות בריגול, הוטחו בה גם חשדות כי קיבלה כספים מגורמים בחו"ל – טענה שגם אותה הכחישה בתוקף.

בשל תנאי המעצר הקשים והלחץ הנפשי העצום המופעל עליה, מצבה הבריאותי והנפשי הידרדר באופן משמעותי. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי בזארגני סבלה מסדרת פרכוסים ואיבדה את הכרתה מספר פעמים, ואף נדרשה לאשפוז בבית חולים ממנו הוחזרה לכלא טרם התאוששות מלאה. מעבר למצוקתה האישית, היא הביעה דאגה עמוקה לגורל אמה הקשישה והחולה שנותרה לבדה באלבנד ללא שום גורם שיוכל לסייע לה או לטפל בה.

גלי הרדיפה המשפטית באיראן החריפו ניכרת השנה, כאשר מערכת המשפט ומאות בתי הדין המהפכניים גזרו שורה ארוכה של עונשים קשים, החל ממאסרי עולם ממושכים ועד עונשי מוות, נגד עשרות אזרחים שנאשמו בעבירות של ריגול, העברת מידע לגורמים זרים או קשר עם מדינות עוינות – חלק ניכר מהם נעצרו בעקבות גלי המחאה הציבורית שפרצו בחודש ינואר. ארגוני זכויות אדם ומקורבי נאשמים חוזרים ומציינים כי ההודאות המשודרות בטלוויזיה הממלכתית מושגות באופן שיטתי תחת עינויים פיזיים ונפשיים קשים, וכי המשפטים בבתי דין אלו מתנהלים במחשכים ומבלי לאפשר פיקוח ציבורי או בחינה אמיתית של הראיות.