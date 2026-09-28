בן גביר למחבל מהפיגוע בקו 18: "אני רוצה להרוג אותך" • צפו

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פגש במהלך סיור מקצועי באחד מבתי הכלא את הארכי מחבל חסאן סאלמה, מבכירי החמאס וחברו של יחיא סינוואר.

השר בן גביר הטיח בפניו כי כשהוא יתמנה לשר הביטחון הוא יוציא אותו להורג. כזכור, סאלמה אחראי על פיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים בשנת 1996, שבהם נהרגו 46 בני אדם הי"ד.

השר בן גביר אמר לאחר הביקור כי זו "סגירת מעגל ענקית עבורי". לדבריו, "כנער עמדתי ברחובות והפגנתי אחרי פיגועי התופת הנוראיים בקו 18 בירושלים. עשרות חפים מפשע נרצחו, ומשפחות שלמות נחרבו.

"לפני כשבועיים הגעתי לכלא ופגשתי פנים אל פנים את הארכי מחבל חסאן סאלמה - מבכירי חמאס, חברו ושותפו של יחיא סינוואר ימ"ש, שנשלח בידי הצורר מוחמד דף ימ"ש ליהודה ושומרון לארגן את אותם הפיגועים באוטובוסים.

"אמרתי לו שהנער שהפגין אז ברחובות הוא היום השר לביטחון לאומי והסתכלתי לשטן בעיניים. הוא רעד והיה מבוהל - ויש לו סיבה טובה".

בן גביר הוסיף ואמר כי "כשר לביטחון לאומי הובלתי מדיניות שהפכה את חייו לגיהנום. ובעזרת ה׳, כשר הביטחון, אפעל לכך שמחבלים רוצחים כמוהו יוצאו להורג, ואקדם את מדיניות ההגירה מעזה ומיהודה ושומרון".