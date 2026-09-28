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המפגש החריג בבית הכלא

בן גביר למחבל מהפיגוע בקו 18: "אני רוצה להרוג אותך" • צפו

השר איתמר בן גביר פגש במהלך סיור באחד מבתי הכלא את הארכי מחבל מקו 18 שאחראי לרצח 46 יהודים | בן גביר למחבל: "רשר לביטחון לאומי עשיתי לך גיהנום בבתי הכלא, כשר ביטחון אוציא אותך להורג!" • צפו (בארץ)

6תגובות
בן גביר במפגש עם המחבל מקו 18
בן גביר במפגש עם המחבל מקו 18

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי פגש במהלך סיור מקצועי באחד מבתי הכלא את הארכי מחבל חסאן סאלמה, מבכירי החמאס וחברו של יחיא סינוואר.

השר בן גביר הטיח בפניו כי כשהוא יתמנה לשר הביטחון הוא יוציא אותו להורג. כזכור, סאלמה אחראי על פיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים בשנת 1996, שבהם נהרגו 46 בני אדם הי"ד.

השר בן גביר אמר לאחר הביקור כי זו "סגירת מעגל ענקית עבורי". לדבריו, "כנער עמדתי ברחובות והפגנתי אחרי פיגועי התופת הנוראיים בקו 18 בירושלים. עשרות חפים מפשע נרצחו, ומשפחות שלמות נחרבו.

"לפני כשבועיים הגעתי לכלא ופגשתי פנים אל פנים את הארכי מחבל חסאן סאלמה - מבכירי חמאס, חברו ושותפו של יחיא סינוואר ימ"ש, שנשלח בידי הצורר מוחמד דף ימ"ש ליהודה ושומרון לארגן את אותם הפיגועים באוטובוסים.

"אמרתי לו שהנער שהפגין אז ברחובות הוא היום השר לביטחון לאומי והסתכלתי לשטן בעיניים. הוא רעד והיה מבוהל - ויש לו סיבה טובה".

בן גביר הוסיף ואמר כי "כשר לביטחון לאומי הובלתי מדיניות שהפכה את חייו לגיהנום. ובעזרת ה׳, כשר הביטחון, אפעל לכך שמחבלים רוצחים כמוהו יוצאו להורג, ואקדם את מדיניות ההגירה מעזה ומיהודה ושומרון".
איתמר בן גבירמחבלעונש מוותעונש מוות למחבלים

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
תותח!!!! אמאלה כמה אומץ יש לבן גביר! מנוע של אהבת ישראל! מרגישים על הקול שלו כמה כואב לו! איתמר, אני אוהב אותך!
יאיר
5
רק ככה הם מבינים ומפחדים שום דרך אחרת איתם
רון
4
אחלה בן גביר
אין עוד מלבדו!

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