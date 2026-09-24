מרדכי דוד התעמת עם אבו שחאדה: "אתה חסום לזכר בן לאדן" | צפו

- צילום: מרדכי דוד 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: מרדכי דוד )

פעיל הימין הויראלי מרדכי דוד פרסם ברשתות החברתיות תיעוד וידאו שבו נראה מטיח אמירות קשות ביו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, בעת צעידתו של האחרון ביפו - ברקע פסילתו מהתמודדות לכנסת על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

"סאמי אבו שחאדה בורח פה ביפו", הוא נשמע אומר למצלמה, "ביפו הוא חסום, אתה חסום לזכר בן לאדן". יו"ר בל"ד מצדו נראה בסרטון כשהוא מביט בדוד, לרגעים עם חיוך קל על פניו, ולא משמיע כל תגובה. דוד צירף טקסט לסרטון שפרסם: "סאמי אבו שחאדה בלע את הלשון, באולפנים הוא גיבור". כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה ביום רביעי לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל )

הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

לקראת הדיון בוועדת הבחירות, הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה. בין התומכים: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ונציגי מפלגות נוספות.

הלילה העניק אבו שחאדה ריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד ובו התייחס להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו, ואמר כי לשיטתו ההחלטה הייתה צפויה.

אבו שחאדה הסביר בריאיון: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".

לדברי אבו שחאדה בריאיון, "נתניהו ובן גביר מפחדים מהקול הערבי, ולכן אנחנו רואים חמש בקשות פסילה נגד שתי רשימות". ההחלטה הסופית בעניינו של אבו שחאדה תונח לפתחו של בית המשפט העליון, שידון בערר על החלטת ועדת הבחירות.