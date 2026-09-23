אחרי המכה שספגה רע"מ: מנסור עבאס בתגובה ראשונה להחלטה

יו״ר רע״מ מנסור עבאס הגיב היום (רביעי) לראשונה להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגתו רע״מ מהתמודדות בכנסת הקרובה. ההחלטה תגולגל אל פתח בג"ץ שצפוי להכריע אם המפלגה תפסל סופית או תוכל בכל זאת להתמודד לכנסת.
"אבו יאיר, שבשתי מערכות הבחירות האחרונות בחר שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רע״מ, מתוך תקווה להקים איתה ממשלה - ואף ניהל איתי באופן אישי משא ומתן בבלפור - מבין היום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע״מ", טען עבאס.
"החלטת ועדת הבחירות לפסול את רע״מ היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי-דמוקרטית, שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבג״ץ, כפי שעשינו בעבר".
הוא הוסיף: "רע״מ מקדמת תהליך של שותפות ודו-קיום בין ערבים ליהודים, ואת הפסילה הזאת צריך לראות גם על רקע הדרך הזאת. עמדתנו היא שהתשובה של מי שמאמין בשותפות שאנחנו מקדמים צריכה לבוא לידי ביטוי בהשתתפות דמוקרטית של ערבים ויהודים בבחירות, במטרה להביא להחלפת הממשלה הגרועה בתולדות המדינה".
ההחלטה לפסול את רע"מ התקבלה על ידי ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת, לאחר שמשפחות שכולות העבירו את העתירה לפסילה. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 נגד 5.
החרדים הצביעו בעד פסילת רע״ם: נציג ש״ס ח״כ ארז מלול הצביע בעד הפסילה, נציג אגודת ישראל אברימי יוסטמן נמנע, בעוד נציג דגל התורה אברהם ובר לא נכח בהצבעה. לדבריו, הוא אינו מצביע נגד רשימות אלא נגד מועמדים באופן אישי.
את הפורום ייצג בעתירה עו״ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של פורום בוחרים בחיים, הכולל למעלה מ־1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע״מ לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.
מפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שהגיש את העתירה נמסר: "היום ועדת הבחירות קיבלה את העתירה שהגשנו וקבעה את המובן מאליו: מי שתומך בטרור או קשור לגורמי טרור אינו יכול לשבת בכנסת ישראל".
הפורום תקף את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. "עמדת היועמ״שית היא חרפה", נכתב בהודעה. "גם אחרי שהתברר כי התחקיר קושר ישירות בין העמותות לבין גורמי טרור, בניגוד לחוות דעתה הקודמת, היא ממשיכה לנסות להכשיר את רע״מ".
הפורום דרש מבג״ץ לאמץ את החלטת ועדת הבחירות ולאשר את פסילת רע״מ. "הכנסת אינה עיר מקלט לתומכי טרור. מדינת ישראל חייבת לבחור בחיים", נכתב בהודעה.
הפסילה של רע"מ מגיעה לאחר שנפסלו גם אבו שחאדה ועופר כסיף, אך ככל הנראה שאלת הפסילה תגיעה לבג"ץ, שעל פי ניסיון של מערכות בחירות קודמות, הוא יהפוך את חלק מההחלטות שהתקבלו על פסילה.
ההחלטה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות פסילה לוועדת הבחירות. בין הבקשות שהוגשו: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים, הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע״ם והרשימה המשותפת, ובקשות נוספות נגד מועמדים ספציפיים.
העתירות נגד רע״מ הוגשו מטעם הליכוד, עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים", כשהן נשענות על הטענה לתמיכה במאבק מזוין ושלילת אופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
על פי הוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תועבר כעת לאישור בית המשפט העליון. רק לאחר אישור בג״ץ תיכנס ההחלטה לתוקף באופן סופי וכאמור בג"ץ ככל הנראה לא יאשר את הפסילות.
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