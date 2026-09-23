אחרי המכה שספגה רע"מ: מנסור עבאס בתגובה ראשונה להחלטה

יו״ר רע״מ מנסור עבאס הגיב היום (רביעי) לראשונה להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגתו רע״מ מהתמודדות בכנסת הקרובה. ההחלטה תגולגל אל פתח בג"ץ שצפוי להכריע אם המפלגה תפסל סופית או תוכל בכל זאת להתמודד לכנסת.

"אבו יאיר, שבשתי מערכות הבחירות האחרונות בחר שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רע״מ, מתוך תקווה להקים איתה ממשלה - ואף ניהל איתי באופן אישי משא ומתן בבלפור - מבין היום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע״מ", טען עבאס.

"החלטת ועדת הבחירות לפסול את רע״מ היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי-דמוקרטית, שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבג״ץ, כפי שעשינו בעבר".

הוא הוסיף: "רע״מ מקדמת תהליך של שותפות ודו-קיום בין ערבים ליהודים, ואת הפסילה הזאת צריך לראות גם על רקע הדרך הזאת. עמדתנו היא שהתשובה של מי שמאמין בשותפות שאנחנו מקדמים צריכה לבוא לידי ביטוי בהשתתפות דמוקרטית של ערבים ויהודים בבחירות, במטרה להביא להחלפת הממשלה הגרועה בתולדות המדינה".

ההחלטה לפסול את רע"מ התקבלה על ידי ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת, לאחר שמשפחות שכולות העבירו את העתירה לפסילה. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 נגד 5.

החרדים הצביעו בעד פסילת רע״ם: נציג ש״ס ח״כ ארז מלול הצביע בעד הפסילה, נציג אגודת ישראל אברימי יוסטמן נמנע, בעוד נציג דגל התורה אברהם ובר לא נכח בהצבעה. לדבריו, הוא אינו מצביע נגד רשימות אלא נגד מועמדים באופן אישי.

את הפורום ייצג בעתירה עו״ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של פורום בוחרים בחיים, הכולל למעלה מ־1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע״מ לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.