ועדת הבחירות בדיון גורלי ( צילום: ערוץ כנסת )

המערכת הפוליטית רועשת וגועשת הבוקר בעקבות אחד הדיונים הסוערים והטעונים ביותר שידעה ועדת הבחירות המרכזית. הדיון, שהתקיים בשידור חי, חשף עימותים חזיתיים קשים בין נציגי הקואליציה והאופוזיציה סביב גבולותיה של הדמוקרטיה הישראלית ושאלת השתתפותם של אישים ורשימות שנויים במחלוקת.

מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת החליטה היום (רביעי) לקבל את בקשת מפלגת הליכוד לפסילת מועמדותו של ח"כ עופר כסיף מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה ברוב של 19 בעד, 5 נגד ו-2 נמנעים. הבקשה לפסילת כסיף הוגשה בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על פי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת. במהלך הדיון, בא כוח הליכוד עו"ד אילן בומבך האשים את כסיף בפעילות נגד אופיה של המדינה, בטענות על "ג'נוסייד" ובתמיכה בשחרור מחבלים מורשעים כדוגמת מרואן ברגותי. מנגד, עורך דינו של כסיף, חסן ג'בארין, טען כי אין שום בסיס משפטי לפסילה וכי עמדותיו של כסיף חוסות תחת חופש הביטוי.

סמי אבו שחאדה - צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:50 סמי אבו שחאדה ( צילום: ערוץ כנסת )

לצידו של כסיף, נפסל ברוב מוחץ יו"ר מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, בעילה של תמיכה במאבק מזוין או ארגון טרור נגד ישראל, עם 31 קולות תומכים מול 4 מתנגדים בלבד. רגע דרמטי במיוחד נרשם כאשר יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, החליט בניגוד למקובל להצביע בעד פסילת אבו שחאדה לבקשת ח"כ שמחה רוטמן.

סולברג ציין כי אף על פי שביקש לשמור על ניטרליות, במקרה שבו היישום ברור מול עילות תמיכה במאבק מזוין אין הוא רשאי להימנע מהצבעה. "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה", אמר.

במהלך הדיון, אבו שחאדה השתתף מרחוק דרך הזום והתייחס למאמר שפרסם ב־8 באוקטובר 2023, שבו הגדיר את מתקפת חמאס "אירוע היסטורי בעל חשיבות". אבו שחאדה טען להגנתו כי כתב את הדברים בטרם נחשף לממדי הזוועות המלאים, הביע צער על כך, והדגיש כי מעולם לא קרא לאלימות או תמך במאבק מזוין נגד ישראל.

הדיון בוועדת הבחירות המרכזית

ח"כ אחמד טיבי התגייס להגנתו וטען כי אבו שחאדה פעל מאחורי הקלעים להרגעת הרוחות מיד לאחר פרוץ המלחמה. מנגד, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף בחריפות את אבו שחאדה, השווה את דבריו למעמד משפט אייכמן והזכיר את 1,163 הנרצחים והנופלים, תוך שהוא מקשה עליו בשאלות ישירות לגבי פגיעה בחיילים ובתצפיתניות.

נציגת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד ענת גולדשטיין, הציגה בדיון את עמדתה של גלי בהרב־מיארה ולפיה יש להתנגד לפסילת כסיף, משום שלמרות ההתבטאויות הקשות אין בהן די לבסס עילה משפטית של תמיכה בארגון טרור. במקביל, סיעות שונות כמו "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן וישראל ביתנו הציגו עמדות נוקשות ביחס לפסילת מועמדים נוספים מימין ומשמאל.

לקראת הדיון הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה, שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה של עוצמה יהודית. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיע כי יתמוך בבקשת הפסילה. לדבריו, הדברים שאמר אבו שחאדה יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר חמורים וחוצים קו אדום.

גם מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה. בהודעת המפלגה נכתב כי התבטאויותיו של אבו שחאדה לאחר טבח ה-7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. "יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס 'אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית'", נכתב בהודעה.

כעת, עם סיום הצבעת ועדת הבחירות המרכזית, המבקשים והמועמדים רשאי לערער לבית המשפט העליון, והוא זה שיידרש לתת את המילה האחרונה ולהכריע באופן סופי את גורל ההתמודדות במערכת הבחירות הקרובה. על פי הוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תועבר כעת לאישור בית המשפט העליון. רק לאחר אישור בג"ץ תיכנס ההחלטה לתוקף באופן סופי.

מחשבי ועדת הבחירות בבנין הכנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

ההחלטה המלאה של הוועדה, כולל נימוקיה, צפויה להתפרסם באתר ועדת הבחירות המרכזית. החלטת הפסילה מגיעה על רקע גל בקשות פסילה שהוגשו לוועדת הבחירות בשבועות האחרונים. בין הבקשות שהוגשו: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים, הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע"ם והרשימה המשותפת, ובקשות נוספות נגד מועמדים ספציפיים.