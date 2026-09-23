ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף: 19 הצביעו בעד, רק 5 התנגדו

עופר כסיף ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת החליטה היום (רביעי) לקבל את בקשת מפלגת הליכוד לפסילת מועמדותו של ח"כ עופר כסיף מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה ברוב של 19 בעד, 5 נגד ו-2 נמנעים.

הבקשה לפסילת כסיף הוגשה על ידי הליכוד בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על פי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת. כזכור, בקשות דומות הוגשו גם נגד מפלגות ומועמדים נוספים במסגרת ההכנות לבחירות. על פי הוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תועבר כעת לאישור בית המשפט העליון. רק לאחר אישור בג"ץ תיכנס ההחלטה לתוקף באופן סופי. ההחלטה המלאה של הוועדה, כולל נימוקיה, צפויה להתפרסם באתר ועדת הבחירות המרכזית.

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

החלטת הפסילה מגיעה על רקע גל בקשות פסילה שהוגשו לוועדת הבחירות בשבועות האחרונים. בין הבקשות שהוגשו: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים, הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע"ם והרשימה המשותפת, ובקשות נוספות נגד מועמדים ספציפיים.

במקרה של כסיף, בניגוד לבקשות פסילה אחרות שבהן היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה קבעו כי אין בסיס משפטי לפסילה, בעניינו לא הוצגה עמדה סופית בעד או נגד. עם זאת, מליאת הוועדה החליטה לקבל את הבקשה ברוב משמעותי.

יצוין כי במקביל לדיון בעניינו של כסיף, התקיימו דיונים גם בבקשות פסילה נוספות. בין היתר, נדונה בקשת עוצמה יהודית לפסילת המועמד סמי אבו שחאדה, שבעניינו קבעו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כי ועדת הבחירות צריכה לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, בעיקר על רקע מאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023.

הבחירות לכנסת ה-26 צפויות להתקיים בעוד כחודש, כאשר הסקרים האחרונים מצביעים על מאבק צמוד בין הליכוד למפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט. על פי סקר חדשות 12 שפורסם אמש, ישר מקבלת 23 מנדטים, הליכוד 20 וביחד בראשות נפתלי בנט 13 מנדטים.