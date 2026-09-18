בנט על גיוס חרדים לצה"ל: "כלא, וטנקים ומשטרה לא יעבדו"

נפתלי בנט, ראש ממשלת ישראל לשעבר ויו"ר רשימת 'ביחד', הציג היום (שישי) תוכנית חלופית לגיוס חרדים, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על המערכת הקיימת.

"החרדים לא אשמים", הכריז בנט במסגרת 'צומת מגידו' - שישי תרבות במועצה האזורית מגידו, "הם נשבו במערכת שהובילה אותם מינקות נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה ונגד לימודי ליבה. כך הם חונכו - אנחנו אשמים שאיפשרנו לזה לקרות".

בנט דחה את הפתרונות המקובלים לסוגיית הגיוס. "ההצעה שעסקנים חרדים יקבעו את אחוזי הפטור לא מעשית - ניסינו כבר מכסות וזה לא עבד", אמר. "תתחיל עסקנות ואפליה ותעשיית פטור. גם כלא וטנקים ומשטרה לא יעבדו - עילה להפגנות מרד והסתה".

במקום זאת, הציג בנט תוכנית המבוססת על תמריצים כלכליים וחינוכיים. "מה כן יעבוד? תוכנית גיוס לעבודה ולחינוך", הסביר. "מי שלא מתגייס לא יקבל שקל ממדינת ישראל. מי שלא עובד לא יקבל שקל ממדינת ישראל". לדבריו, "אנחנו נקים ישיבות על הגבול שיאפשרו לשחרר מילואימניקים כי הם גם ילמדו וגם יעשו שמירות".

בנט התייחס גם לסוגיית החינוך החרדי: "התוכנית שלנו תתמקד גם בתקצוב החינוך: רוצה לשלוח את ילדך למערכת של 'נמות ולא נתגייס'? עשה זאת על חשבונך לא על חשבון מדינת ישראל והציבור המשרת".

הדברים נאמרו על רקע מערכת בחירות סוערת, בה מפלגת 'ביחד' מנסה למקם את עצמה כחלופה לממשלת נתניהו הנוכחית. רק לפני יומיים התקיימה פגישה בין בנט לבין אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, בה דנו השניים בפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות.