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מחיקת תשתיות הטרור

מבטן האדמה: מנהרות הענק של חיזבאללה הושמדו | תיעוד נדיר

דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד חדש, חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי מצמרר אל תוך רשת התשתיות והתוואים התת-קרקעיים הסודיים והעצומים שהושמדו לחלוטין על ידי כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון (צבא וביטחון)

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אלוף משנה מ' מפקד עוצבת הקומנדו
אלוף משנה מ' מפקד עוצבת הקומנדו (צילום: צה"ל)

בטן האדמה נחשפת במלוא עוצמתה המאיימת, וממדי ההרס מתבררים במלוא ההיקף: מתוך חושך מוחלט, בין בטון חשוף ותשתיות לחימה מסועפות שנבנו במשך שנים מתחת לאף של העולם, מגיחים התיעודים המרטיטים שמפרסם דובר . ההודעה הרשמית וצילומי הגוף של פלגת התיעוד בשטח מספקים הצצה בלתי אמצעית אל תוך מעוזי הטרור שנחרבו עד היסוד.

אלוף משנה א' מפקד יהל"ם
אלוף משנה א' מפקד יהל"ם (צילום: צה"ל)

מנהרות הענק ברכס עלי טאהר נמחו

בפעילות מבצעית מורכבת ונועזת, כוחות אכיפה והנדסה של צה"ל פירקו לגורמים את רשת התוואים התת-קרקעיים האסטרטגית שהוקמה במרחב רכס עלי טאהר. מדובר במערכות שנועדו לשמש את מחבלי האויב כמסתור, כמפקדות קדמיות וכנתיבי תנועה סודיים, אך כעת הן הפכו لعרימות עיי חורבות המעידות יותר מכל על עוצמת האש והיכולת המודיעינית המדויקת של צה"ל בשטח.

התיעודים החדשים ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד חושפים מקרוב את תוואי המנהרות המסועפים, אמצעי הלחימה הרבים שהושארו מאחור, והממדים האדירים של התשתיות שהוקמו מתחת לפני הקרקע – ונמחקו לחלוטין ממפת הטרור.

לוחמי אגוז
לוחמי אגוז (צילום: צה"ל)
תיעוד מהפעילות
תיעוד מהפעילות (צילום: צה"ל)
צה"לחיזבאללהלבנוןמנהרות טרוררכס עלי טאהר

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ה' ישמור את החיילים שלנו הקדושים ויזכה את הבני תורה להמשיך ללמוד תורה ולישמור על החיילים
ייי

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