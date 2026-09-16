מבטן האדמה: מנהרות הענק של חיזבאללה הושמדו | תיעוד נדיר

בטן האדמה נחשפת במלוא עוצמתה המאיימת, וממדי ההרס מתבררים במלוא ההיקף: מתוך חושך מוחלט, בין בטון חשוף ותשתיות לחימה מסועפות שנבנו במשך שנים מתחת לאף של העולם, מגיחים התיעודים המרטיטים שמפרסם דובר צה"ל. ההודעה הרשמית וצילומי הגוף של פלגת התיעוד בשטח מספקים הצצה בלתי אמצעית אל תוך מעוזי הטרור שנחרבו עד היסוד.

מנהרות הענק ברכס עלי טאהר נמחו

הגיע יומו: המחבל שחטף את לוחמי השיריון בתיעוד שזעזע את המדינה חוסל דניאל הרץ | 17:32

בפעילות מבצעית מורכבת ונועזת, כוחות אכיפה והנדסה של צה"ל פירקו לגורמים את רשת התוואים התת-קרקעיים האסטרטגית שהוקמה במרחב רכס עלי טאהר. מדובר במערכות שנועדו לשמש את מחבלי האויב כמסתור, כמפקדות קדמיות וכנתיבי תנועה סודיים, אך כעת הן הפכו لعרימות עיי חורבות המעידות יותר מכל על עוצמת האש והיכולת המודיעינית המדויקת של צה"ל בשטח.

התיעודים החדשים ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד חושפים מקרוב את תוואי המנהרות המסועפים, אמצעי הלחימה הרבים שהושארו מאחור, והממדים האדירים של התשתיות שהוקמו מתחת לפני הקרקע – ונמחקו לחלוטין ממפת הטרור.