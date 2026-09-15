צבא ארצות הברית השמיד שתי סירות קטנות של משמרות המהפכה האיראנית במצר הורמוז, לאחר שכוחות איראניים ניסו להשתלט על מזל"ט ימי של הצי האמריקני שביצע סיורים באזור, כך לפי דיווח של הכתב הישראלי ברק רביד בחדשות 12 ו'אקסיוס'.

התקרית החריגה התרחשה על רקע מאמצים מתמשכים של ארצות הברית לחדש ולהגן על תנועת השיט והמסחר הרגילה דרך נתיב המים האסטרטגי.

על פי הדיווחים, משמרות המהפכה הפעילו את הכלים הימיים במטרה ללכוד את כלי הטיס הבלתי מאויש. מיד לאחר זיהוי הניסיון, שוגרו שני טילים ממזל"ט אמריקני לעבר הסירות, מה שהביא להשמדתן המוחלטת ולחיסול מרבית האנשים שהיו עליהן בעת האירוע.

קפטן טיים הוקינס, דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית, התייחס לתקרית וציין: "סירות איראניות קטנות ניסו לאחרונה להשתלט על כלי שיט בלתי מאויש של ארצות הברית, אך הן נכשלו לאחר שפיקוד המרכז הגיב בעוצמה". עוד הוסיף הוקינס כי "המזל"ט הימי נותר תחת שליטה מבצעית של ארצות הברית".

במקביל לדיווחים האמריקאיים, התקשורת באיראן הציגה את האירוע באופן שונה ותיארה תקיפה נגד סירות דיג. אחמד נפיסי, סגן מושל מחוז הורמוזגאן לענייני ביטחון, האשים את הצבא האמריקאי בתקיפה, וטען כי מספר דייגים מוגדרים כנעדרים בעוד שפעולות החיפוש והצלה נמשכות.

התקרית המבצעית התרחשה בזמן שארצות הברית מרחיבה את האבטחה על תנועת המסחר הימי במצר הורמוז. גורמים רשמיים ציינו כי הכוחות החלו לבצע מעברי מכליות גם בשעות היום ולא רק בלילה כמקובל בחודשים האחרונים, כאשר היקפי זרימת הנפט נותרו נמוכים מהרמות שנרשמו לפני המלחמה.