המנהיג הצפון קוריאני פיקח על ניסויי רחפנים צבאיים חדישים ודחף להטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית ככלי מרכזי למודרניזציה של הכוחות המזוינים במדינתו | התממשקות עם רוסיה כוללת לא רק חילופי אמצעי לחימה, אלא גם העברת ידע בתחומי רחפנים וטכנולוגיות תקיפה מתקדמות - כל זאת בעיצומה של מתיחות אזורית והיערכות לקראת ציון 80 שנה למפלגה הקומוניסטית בפיונגיאנג (בעולם)
בשבוע האחרון הפיל ארגון הטרור חיזבאללה את כטמ"מ "הרמס 450", בעקבות כך יצא משה מנס למסע בין כלי הטיס הבלתי מאוישים של חיל האוויר - אלו שמותר לדבר עליהם כמובן | מי מייצר אותם, מי מפעיל, מה העלות של כל אחד ומה היתרונות והחסרונות? | וגם, ביקור במערך הלמידה של חיל התותחנים ושיחה עם מפקד בחיל (צבא וביטחון)
מפעל הטילים המתקדם בעיר אספהאן פוצץ על ידי רחפנים, על פי הפרסום בניו יורק טיימס, 'המוסד' עומד מאחורי התקיפה החריגה | באיראן משגרים היום איום לעבר ישראל: "הם יודעים שאנחנו נגיב למתקפה שלהם בצורה חריפה", אמר בכיר איראני בבוקר שאחרי המתקפה | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
צה"ל מכין את לוחמיו למלחמה הבאה, בעזרת סימולטורים מתקדמים ופלישה לערים בישראל • האתגר של הלוחם בחזית והשיח המורכב עם הארטילריה הנמצאת עשרות קילומטרים מאחור • הלוחמים שמכירים את לבנון יותר מהלבנונים, עם ציוד של עשרות ק"ג על הגב (ביטחוני)
נס ראש השנה: כוחות רוסים שיגרו בכוונה מל"טי קמיקזה איראניים מעל אומן כדי לתקוף חסידים בציון רבי נחמן. חלקם שוגרו מחצי האי קרים • השגריר בישראל: "חדשות מאוד עצובות, החסידים ממלאים אחר ההנחיות, לא נתקלנו בבעיות" (חרדים בעולם)