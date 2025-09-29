אלביט זכתה בחוזה ענק: 120 מיליון דולר למל"ט הדגל הרמס 900

הרמס 900 של אבליט מערכות ( צילום: יצרן )

חברת אלביט מערכות זכתה בחוזה בשווי של כ-120 מיליון דולר לאספקת מל"ט מסוג Hermes 900 (הרמס 900) ללקוח בינלאומי. המל"טים מיועדים למשימות סיור ימיות ארוכות טווח. ההרמס 900 הוא כלי טיס בלתי מאויש (מל"ט) רב-משימתי והוא המל"ט הגדול ביותר של חברת אלביט.

יורם שמואלי, מנכ"ל אלביט מערכות כלי טיס, ציין כי החוזה משקף את הביקוש הגלובלי ליכולות המתקדמות של המל"ט ומדגיש את היתרון הטכנולוגי והניסיון המבצעי של החברה. מאז שהוזמן לראשונה בשנת 2011, נבחר ההרמס 900 על ידי יותר מ-20 לקוחות ברחבי העולם (מקורות אחרים ציינו יותר מ-15 לקוחות). במקביל להצלחות המסחריות, הכלי, המכונה בצה"ל "כוכב", הפך לאחרונה למוקד חשיפה ביטחונית נדירה לאחר שהופל מעל שמי איספהאן שבאיראן. האירוע, שאושר על ידי צה"ל, הוביל לתיעוד פומבי של הכטב"ם הישראלי, וסיפק הצצה לפרטים שנחשבו מסווגים.

הרמס 900 של צה"ל שנפל בימים האחרונים באיספהאן ( צילום: רשתות ערביות )

התמונות והסרטונים שהופצו על ידי כלי תקשורת איראניים חשפו פרטים מרתקים, כולל מתלי חימוש תחת כנפי הכטב"ם. על מתלים אלו נחרט הכיתוב "סגול ב'". כמו כן, נחשפו פריטי חימוש שלמים שנפלטו מהכלי, שכונו "מכחולית", הנמצאים בשימוש כטב"מים של צה"ל למשימות תקיפה מדויקות.

למרות החשיפה, צה"ל אישר את הפלת הכטב"ם אך הדגיש כי "אין חשש לדלף מידע". ההרמס 900, המיוצר על ידי חברת "חץ הכסף" (חברה-בת של אלביט), הוא כלי מרכזי במערך חיל האוויר הישראלי, המיועד למשימות סיור, איסוף מודיעין ותקיפה ממוקדת. בנוסף לאירוע באיראן, ארגון חיזבאללה הצליח להפיל מספר מטב"מים מסוג הרמס 900 בלבנון בחודשים אפריל ויוני 2024.